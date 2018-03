Fernanda D´avila exibe corpão em praia de Salvador e revela que morre de medo do mar forte

A modelo fitness, dançarina e apresentadora Fernanda D'avila fez fotos lindíssimas de biquíni em Salvador e revela que se molhou com a mangueira da praia por ter medo do mar muito forte.

"Na adolescência passei um sufoco no mar de Saquarema, no Rio de Janeiro, e nessas horas não conseguimos pensar em nada. Eu e minha mãe quase nos afagamos em um segundo de descuido e graças a Deus conseguimos ser resgatadas por pessoas próximas. Por isso prefiro prevenir e ficar me molhando na mangueira ou ducha da praia quando a maré é forte", conta a morena de 32 anos.

Nas fotos, a beldade exibiu seus seios imensos e muito estilo. "Fiz essas fotos bem na beirinha da água, porém não mergulhei no mar", diz ela que, no Instagram, brincou dizendo que estava "fazendo a fina deitada na areia quente" e "na beirinha só para tirar foto (risos)".

Fernanda D'avila pretende viajar com mais frequência pelo mundo para mostrar várias curiosidades de outros lugares. Vale lembrar que a beldade iniciou o seu canal no YouTube chamado "Leve a Vida com Fernanda D'avila", que é relacionado a viagens, comidas saudáveis, treinos, moda, make, dicas, curiosidades e entrevistas.

MF Press Global