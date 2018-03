"Musa do Grêmio", Ana Torres revela ter distúrbio alimentar e diz que chegou a pesar 40kg A modelo Ana Torres, estudante de Direito que está sendo considerada em Porto Alegre como a "Mu

"Musa do Grêmio", Ana Torres revela ter distúrbio alimentar e diz que chegou a pesar 40kg

A modelo Ana Torres, estudante de Direito que está sendo considerada em Porto Alegre como a "Musa do Grêmio", revela ter distúrbio alimentar e diz que chegou a pesar 40kg.

"Sou magra e sempre tive distúrbio alimentar. Até meu médico disse que eu tinha pensamento anoréxico. Ou seja, sempre fiz várias dieta achando que o magro é bonito.Tudo o que sempre quis foi ter alguma possibilidade de que viver sem alimento é uma boa opção. Fiz e faço dietas que me deixam completamente magra, ao ponto de sentir meu corpo gritar por energia para viver e das minhas amigas falarem que preciso parar", detalha a loira que tem 90cm de bumbum, 86cm de busto e 50cm de cintura distribuídos por 49kg e 1,59m de altura.

"Toda dieta precisa ser disciplinada de uma forma correta porque o que pode ser uma busca de um corpo perfeito pode trazer uma consequência gravíssima que pode trazer doenças como ansiedade e depressão. Hoje posso dizer porque vivi e estou passando esse dilema. O meu corpo pede para comer, mas minha cabeça diz que a comida é minha última opção", conta a gaúcha de 21 anos que foi o centro das atenções no desfile do Salgueiro no Carnaval deste ao pois mostrou seu corpo perfil magrinha, com bumbum e seios naturais assim como a atriz Isis Valverde.

"Trabalho com minha imagem e isso me faz ter uma cobrança agressiva no meu interior. Cheguei ao ponto de pesar 40kg, olhar no espelho e não querer fotografar por me sentir muito magra e sem energia, com o corpo pedindo para parar. Pretendo não deixar a depressão me vencer e mudar toda a minha rotina de vida", afirma Ana Torres.

