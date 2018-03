Ex-Panicat Carol Dias contrai mononucleose e citomegalovírus, e tem suspeita de rubéola

Em uma época delicada na qual o Brasil sofre com a febre amarela, Carol Dias contraiu os vírus da mononucleose e citomegalovírus, e tem suspeita de rubéola.

"Estamos vindo de um foco de febre amarela e vários vírus aparecendo, e infelizmente acabei pegando dois vírus bem fortes de uma vez. Esses vírus não são contraídos por picada de mosquito, e sim pelo ar. Eles vieram bem forte, estou com febre e precisarei fazer exames de baço e fígado. Também estou com suspeita de rubéola. Não quero me fazer de coitadinha, estou ótima e vou melhorar (risos). Apenas me afastei de algumas atividades por pedido médico, mas é bom alertar as pessoas sobre a febre amarela, sobre os vírus que estão se propagando", afirma a ex-Panicat que lançou seu canal no YouTube há três meses e já possui quase 200 mil inscritos.

O canal "Carol Dias" está ganhando cada vez mais notabilidade graças às suas revelações e às entrevistas com Kléber Bambam, Carol Narizinho, Monique Amin, Felipe Neto, Antônia Fontenelle, entre outras celebridades.

Entre os vídeos que mais repercutiram estão o que ela explica sua saída do programa "Pânico" (http://bit.ly/2GM6pcS) e o que ela detalha como engordou 5kg em um mês e passou a ser criticada por isso (http://bit.ly/2nAHm4j).

