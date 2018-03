Cidade Alerta Londrina estreia na próxima segunda-feira

Jornalístico da RICTV | Record TV também celebra a inauguração da nova sede da emissora, e será apresentado por Giuliano Marcos – repórter e apresentador que atuou durante anos na Record TV, em São Paulo

A partir da próxima segunda-feira (5), estreia o programa Cidade Alerta Londrina, na RICTV | Record TV. Os telespectadores, que até então recebiam o sinal transmitido diretamente de Curitiba, passam a ter uma atração totalmente regional. A atração também marca a estreia do apresentador Giuliano Marcos na emissora – que atuou durante vários anos como apresentador do Balanço Geral em diversos locais do país pela Record TV e atualmente era repórter especial do Balanço Geral São Paulo. Giuliano também será o apresentador do Balanço Geral Londrina. “Estou muito feliz com esse novo desafio e tenho certeza que Londrina irá me receber de braços abertos. Depois de anos morando em São Paulo, escolhi Londrina para viver com a minha família e espero contribuir com essa cidade tão importante por meio do microfone do Cidade Alerta Londrina”, conta Giuliano.

O Cidade Alerta Londrina, a exemplo da atração em outras localidades, irá mostrar reportagens policiais e também contar histórias do cotidiano das pessoas, abordando com credibilidade e seriedade nos temas mais densos, mas também tratando de forma leve os demais temas que o jornalístico exibe. “Nosso objetivo é contar as histórias das pessoas e, de alguma forma, tentar mudar a realidade delas a partir da função social que o jornalismo possui. Se aproximar do londrinense e construir o programa junto com as pessoas”, finaliza Giuliano.

A partir desse movimento da RICTV | Record TV, os londrinenses passam a usufruir de uma programação 100% regional, com os programas Balanço Geral, Ver Mais, além do Cidade Alerta.

Nova Sede

Um dos maiores reconhecimentos de uma empresa à cidade são os investimentos feitos em prol da população, seja direta ou indiretamente, ou ambos. Esse último é o caso da RICTV | Record TV, que está para inaugurar, em 5 de março, uma nova sede em Londrina para oferecer ainda mais estrutura e qualidade na programação à população de Londrina.

A nova sede está localizada próxima a um dos principais cartões postais da cidade, o Lago Igapó, no bairro Bella Suissa. “Decidimos implantar algumas melhorias, incluindo a mudança para um local maior que o atual, com estrutura e equipamentos mais modernos, além da ampliação da equipe de jornalistas que será responsável por produzir o Cidade Alerta Londrina. Com isso, nosso objetivo é retribuir todo o carinho e reconhecimento dos londrinenses com a RICTV | Record TV e também fortalecer ainda mais essa relação com a cidade”, afirma Silvana Postiglioni, diretora executiva da RICTV | Record TV Londrina.

Robertson Luz/Asimp