Se as pesquisas que dão Lula na liderança não foram obtidas de vertentes petistas, então, podemos dizer que realmente este país não é sério, e a frase hipoteticamente atribuída ao ex-presidente francês Charles de Gaulle continua a mostrar a fotografia brasileira.

Não conheço ninguém que já tenha sido pesquisado pelos institutos de pesquisas eleitorais. Eu nunca fui pesquisado, você já foi?

Depois do escândalo do mensalão e agora do petrolão, desmascarado pela operação Lava-Jato, a qual trouxe a lume o esquema da macrodelinquência, mormente petista, comandado, e agora provado, pelo ex-presidente Lula, já condenado a 12 anos e um mês de prisão, causa estupefação que ainda existam brasileiros irresponsáveis que desejam a volta ao poder de um condenado pela Justiça.

Lula em seu primeiro ano de governo e graças ao Plano Real conseguiu até fazer uma boa administração, mas depois e com a eleição de Dilma Rousseff, o seu partido levou o país à quase bancarrota e deixou como espólio: mais de 13 milhões de desempregados e endividados, empresas quebradas, inflação alta, descrédito na comunidade financeira internacional e a Petrobras saqueada.

O Brasil não deseja Lula, mas sim apenas o contingente menor de petistas recalcitrantes e empedernidos, que torcem pelo PT com se ele fosse um time de futebol. E mesmo Lula condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, ainda assim existem irresponsáveis obcecados por Lula.

Júlio César Cardoso - Bacharel em Direito e servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC