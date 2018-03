Skate, arte e música movimentam o Londrina Skate Park neste sábado

A pista do Londrina Skate Park está com uma série de atividades imperdíveis neste sábado (03/03) a partir das 9 horas, começando com Skate School para iniciantes acima de 5 anos (meninos e meninas). Dentro das atividades culturais será aberta a exposição Fragmentos de Muka. O ilustrador londrinense está com 28 anos e traz influência do skate rap e do grafite em seus trabalhos. Ele busca no desenho criar um universo lúdico através do estilo cartoon.

À tarde, boa música com a banda Abrakadam Sounds e discotecagem com Marcelo Sapão, que vai mostrar sua performance nas pick-ups. Quem estiver na pista, não pode perder o tradicional Almoço do Madera, que estará servindo costela com acompanhamentos, a partir das 12 horasl.

Não perca a oportunidade de conhecer a pista do LSP, praticar o skateboarding e ainda curtir uma bela festa com boa música e a galera do skate.

Programação

9 horas - Skate School

12 horas - Almoço do Madera

14 horas – abertura da Exposição Fragmentos de Muka

A partir das 15 horas – Abrakadam Sounds e Marcelo Sapão.

LSP – Rua Pará, 326.

Vera Barão/Asimp