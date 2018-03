Rolândia: Secretarias de Assistência Social e Saúde promovem evento do “Dia Internacional da Mulher”

A Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde vão promover um grande evento alusivo ao “Dia Internacional da Mulher”. Será nesta quinta-feira, dia 8, a partir das 13h30 no CRAS Luiz Picinin (Jardim Nobre) Rua Ivaí s/n.

Será uma “Tarde para as mulheres” com palestra sobre o empoderamento da mulher, apresentação artística, sorteio de brindes e o fechamento será um delicioso chá da tarde.

Vão participar as usuárias do Centro de Convivência do Idoso (CCI), as mulheres que frequentam os grupos e as oficinas do CRAS San Fernando, CRAS do Nobre e do CRAS da Vila Oliveira, além das mulheres atendidas no CREAS.

Na ocasião, a Secretaria de Saúde vai oferecer orientações e serviços de bem estar e qualidade de vida e exames clínicos gratuitos as mulheres presentes.

