Cia Canina de São Paulo faz apresentação única em Londrina

O espetáculo promovido pelo Movimento de Artistas de Ruas abrirá turnê interestadual do grupo paulista

Atuando desde 2015 em São Paulo, a mumbembe "Cia Canina de teatro de rua e sem dono" fará uma apresentação única em Londrina nesse sábado. A apresentação, que integra a primeira turnê interestadual do grupo, será realizada no Canto do MARL, sede dos artistas de rua de Londrina, localizado na avenida Duque de Caxias, n.3241 em Londrina às 21h com entrada gratuita.

O grupo reforça o convite de força descontraída ressaltando a cultura de rua de não cobrar entradas mas, convidar o público, conforme a possibilidade de cada pessoa, a contribuir voluntariamente com um bocadinho ao final do espetáculo: "Teremos a honra e alegria de apresentar na ocupação e espaço cultural Canto do Marl em Londrina; local de encontro, Luta, afeto e arte! Venha somar cãonosco e conhecer nosso teatro de rua bagaceiro e ácido! A cãotribuição é no chapéu!"

O espetáculo "O Vendedor de Verdades", narra a atrapalhada aventura de uma palhaça que realiza uma saga pelo mundo para trocar uma verdade de mentira e receber seu dinheiro de volta. Teatro de rua com música ao vivo, improvisos e interação com o público. A peça, baseada em um conto original, aborda assuntos como feminismo, o papel da mulher na sociedade e o consumismo por meio do do riso.

Trata-se de uma saga de palhaçaria épica e non-sense feita para a rua que questiona o que são as verdades e as maneiras com que elas são criadas e vendidas.

Asimp/Movimento de Artistas de Rua de Londrina