Começa este mês a 2ª temporada do Clube do Livro, imersão no mundo dos clássicos

Começa no próximo dia 15 (quinta), a segunda temporada do Clube do Livro, uma iniciativa da ACIL, da Fiep e do Sindimetal voltada ao desenvolvimento da alta cultura na comunidade.

A ideia é promover reflexões aprofundadas sobre os mais diversos temas utilizando como base para a discussão as obras clássicas dos grandes escritores.

A atividade cultural - desenvolvida e conduzida pelo jornalista/escritor Paulo Briguet e pelo sociólogo/editor Silvio Grimaldo - é inspirada no projeto Expedições pelo Mundo da Cultura, liderado pelo professor José Monir Nasser (1957-2013) .

Composto por 22 encontros, o cronograma se estenderá até o dia 13 de dezembro. A reunião inaugural vai abordar Odisseia, de Homero.

“Vale observar que a participação não está vinculada à leitura integral das obras discutidas. A leitura prévia é desejável, mas não obrigatória”, observa Briguet. “Uma das metas do clube é estimular uma leitura mais proveitosa e intelectualmente enriquecedora dos clássicos”, lembra Grimaldo.

Para participar é preciso enviar um e-mail para relacionamento@acil.com.br ou paulobriguet@hotmail.com, informando nome, profissão e telefone para contato. Ou ainda através do telefone (43) 3339-5639. A cada reunião, é sugerido o pagamento de uma taxa de R$ 25 por participante. As vagas são limitadas.

“Estamos certos de que só o cultivo da imaginação literária vai nos preparar para o enfrentamento e a superação da crise civilizacional em que estamos mergulhados”, acredita Briguet. “Sem o Espírito, nada se move”, conclui.

Confira abaixo a programação. As datas estão sujeitas a alteração.

15/03 – Odisseia – Homero

29/03 – Dom Quixote – Cervantes

12/04 – Fausto (I) – Goethe

26/04 – Os Lusíadas (Adamastor e Inês) – Camões

10/05 – A Morte de Ivan Ilitch – Tolstoi

24/05 – Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis

14/06 – Os Sertões (A Luta) - Euclides da Cunha

28/06 – A Divina Comédia (Cantos finais) – Dante – 28 de junho

12/07 – O Vermelho e o Negro – Stendhal

26/07 – A Tempestade – Shakespeare

09/08 – Rei Lear – Shakespeare

23/08 – Triste Fim de Policarpo Quaresma – Lima Barreto

06/09 – São Bernardo – Graciliano Ramos

13/09 – Memórias de um Sargento de Milícias – Manuel Antônio de Almeida

27/09 – As Confissões (Livro XI) - Santo Agostinho

11/10 – Ensaios escolhidos de Otto Maria Carpeaux

25/10 – O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde

08/11 – Um Inimigo do Povo – Ibsen

22/11 – O Pai Goriot – Balzac

29/11 – Mensagem – Fernando Pessoa

