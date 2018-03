Banco do Brasil reabre linha de antecipação do imposto de renda

Contratação pode ser feita 100% pelo app ou Internet banking

Com o início do período de envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o Banco do Brasil reabriu nesta quinta-feira, 1º, a contratação do CDC Antecipação do Imposto de Renda (IRPF). Com juros a partir de 1,89% ao mês, a linha pode ser uma boa alternativa para substituição de dívidas mais caras, ou para quem ainda está comprometido com as despesas de início de ano, como: IPTU, IPVA e gastos escolares.



Em 2017, o BB antecipou cerca de R$ 455 milhões pela modalidade. Merece destaque o avanço da utilização dos canais digitais (Internet Banking e App), com crescimento superior a 60% da participação no desembolso total da linha, se comparado ao ano anterior. Grande parte dos clientes que contratam a linha de antecipação utilizam o crédito para quitar ou amortizar compromissos financeiros com taxas de juros maiores.



De forma pioneira entre as instituições financeiras, o banco permite a contratação da linha diretamente pelo app ou Internet banking, sem a necessidade do cliente ir até uma agência. Pelo próprio aplicativo e na página do BB é possível enviar uma foto do recebido da declaração ou até mesmo anexar o documento em pdf. Após a confirmação da proposta, o valor da restituição entra, automaticamente, na conta do cliente. A funcionalidade traz conveniência e ganho de tempo ao cliente, pois ele receberá o crédito da antecipação sem precisar sair de casa.



Com a linha é possível antecipar até 100% do valor do crédito a ser restituído, limitado a R$ 20 mil. Sem impactar o orçamento mensal do cliente com parcelas, o pagamento é feito somente na data do crédito da restituição ou no vencimento do contrato, que será no dia 15 de janeiro de 2019, o que ocorrer primeiro. As contratações podem ocorrer via Aplicativo BB para celulares e tablets, pela Internet, nos terminais de autoatendimento, na Central de Atendimento BB e nas agências do banco em todo o país. Para ter acesso, os correntistas precisam indicar uma conta no BB para o crédito da restituição e devem ter limite de crédito aprovado.



Mudança gera economia de papel



O BB também já disponibilizou o Informe de Rendimentos aos seus clientes pessoas físicas pelo Internet banking e pelo app. A grande novidade deste ano é que os clientes passam a ter o Informe disponível também pelo celular, podendo salvar ou compartilhar o documento. Além da agilidade e comodidade aos contribuintes, a medida evita a derrubada de, pelo menos, 1.218 árvores de eucalipto. O documento é destinado aos clientes que possuem contas correntes e aplicações vinculadas na instituição, com saldo superior a R$ 140,00.



A iniciativa faz parte da estratégia de eficiência operacional voltada aos processos, à experiência do usuário e ao relacionamento digital do BB. Por isso, o compromisso do banco com as questões ambientais é uma constante no desenvolvimento de práticas e negócios, com processos contínuos de aprimoramento para consumir de forma cada vez mais responsável os recursos naturais, bem como destinar corretamente os resíduos.



A responsabilidade socioambiental em todas as áreas de atuação e na indução de boas práticas junto à sociedade contribuem para que o Banco seja referência na transição para uma economia de baixo carbono. No início deste ano, o Banco do Brasil alcançou a melhor colocação entre as instituições financeiras do Brasil no ranking de sustentabilidade do Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça).

Asimp/BB