Febre amarela: Ministério da Saúde atualiza casos no país

O Brasil confirmou 723 casos e 237 óbitos no período de 1º julho de 2017 a 28 de fevereiro deste ano. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 576 casos e 184 óbitos

O Ministério da Saúde atualizou na quinta-feira (1º) as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação da febre amarela no país. No período de monitoramento (de 1º de julho/2017 a 28 de fevereiro de 2018), foram confirmados 723 casos de febre amarela no país, sendo que 237 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 2.867 casos suspeitos, sendo que 1.359 foram descartados e 785 permanecem em investigação, neste período.

No ano passado, de julho de 2016 até 28 fevereiro de 2017, eram 576 casos confirmados e 184 óbitos confirmados. Os informes de febre amarela seguem, desde o ano passado, a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no verão. Dessa forma, o período para a análise considera de 1º de julho a 30 de junho de cada ano.

Embora os casos do atual período de monitoramento tenham sido superiores à sazonalidade passada, o vírus da febre amarela hoje circula em regiões metropolitanas do país com maior contingente populacional, atingindo 32,3 milhões de pessoas que moram, inclusive, em áreas que nunca tiveram recomendação de vacina. Na sazonalidade passada, por exemplo, o surto atingiu uma população de 8 milhões de pessoas, muito menor que a atual.

Isso explica a incidência da doença neste período ser menor que no período passado. A incidência da doença no período de monitoramento 2017/2018, até 28 de fevereiro, é de 2,2 casos para 100 mil/habitantes. Já na sazonalidade passada, 2016/2017, a incidência foi de 7,1/100 mil habitantes, no mesmo período.

Campanha

O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação da população dos estados do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo durante a campanha contra febre amarela. Dados preliminares dos três estados apontam que, até 27 de fevereiro, 5,5 milhões de pessoas foram vacinadas. O número corresponde a 23,2% do público-alvo previsto na campanha. A recomendação é que os estados continuem vacinando até atingir alta cobertura.

Para auxiliar os estados e municípios na realização da campanha, o Ministério da Saúde repassou aos estados no ano de 2018 até o momento, 20,2 milhões de doses da vacina. Para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram enviados 15,7 milhões de doses para implementação da Campanha de Vacinação Contra a Febre Amarela. Foram 10,7 milhões para São Paulo, 4,7 milhões para o Rio de Janeiro e 300 mil para a Bahia.

Distribuição dos casos de febre amarela notificados: 1º/7/2017 a 28/02/2018



UF (LPI)* Notificados Descartados Em Investigação Confirmados Óbitos AC 1 1 - - - AP 3 2 1 - - AM 7 4 3 - - PA 27 21 6 - - RO 9 7 2 - - RR 2 2 - - - TO 14 11 3 - - AL 6 2 4 - BA 33 24 9 - - CE 3 2 1 - - MA 3 1 2 - - PB 3 - 3 - - PE 4 2 2 - - PI 6 3 3 - - RN 1 1 - - - SE 2 2 - - - DF 40 19 20 1 1 GO 42 22 20 - - MT 1 1 - - - MS 7 5 2 - - ES 87 59 23 5 - MG 878 334 230 314 103 RJ 144 15 33 96 38 SP 1.425 751 367 307 95 PR 65 46 19 - - RS 23 11 12 - - SC 31 11 20 - - Total 2.867 1.359 785 723 237

Dados preliminares e sujeitos à revisão

*LPI – Local Provável de Infecção

Asimp/MS