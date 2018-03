Psicologia Ao Seu Alcance: A iniciativa e a preguiça

Você já se deparou com grande desejo de alcançar determinado objetivo e enquanto se encontra no plano do imaginário a empolgação é grande, mas quando vai colocar em prática, muitas vezes nem inicia o projeto? Pois saiba que isso é bastante comum. E não está ligado a preguiça, mas a sua infância, a forma como você foi educado para enfrentar os desafios da vida. A maior parte das pessoas não sabe como colocar em prática um projeto, na verdade, não sabem transformar um desejo num projeto. Em geral as pessoas ficam no campo da idealização e o efeito do bem estar produzido pelo imaginário funciona como o efeito de uma droga, o organismo libera componentes químicos que geram felicidade, empolgação e isso satisfaz o ego, porém não resolve. Consequentemente a grande frustração vem muitos anos depois, quando a pessoa já não tem tempo de vida, nem saúde e disposição para iniciar um projeto.

Reflita sobre a sua infância, como lhe ensinaram a enfrentar os desafios e a construir o caminho para alcançar o que desejava? Você teve uma educação objetiva? Por exemplo, você escutou dos seus pais: “Filho(a) isto que lhe ocorreu e lhe está deixando triste se chama problema, mas não se preocupe é possível agir em cima dele para resolver e alcançar o você quer. Vou te ajudar a pensar e buscar alternativas para você fazer algo que faça você obter o sucesso”. E não digo ter escutado uma vez, mas ter vivido essa cena dezenas e dezenas de vezes até aprender que a vida não é mágica e que é necessário agir para se ter resultado.

Muitos tiveram educações nada objetiva. Diante de pequenos problemas os pais vinham rapidamente acudir e entregar pronto o que o filho desejava. Algumas crianças percebem que chorando conseguem que seus pais lhe entregassem o desejo mais rapidamente. Uma alternativa interessante e com bom resultado para quem tem dois, três anos de vida, mas nada interessante para um adulto. Claro que depois de grande parou de chorar, mas não aprendeu a transformar a ideia em projeto e consequentemente num plano de ação. O resultado disso? Paralisia diante do seu sonho, ou ações desconexas e com resultados desastrosos. Não é por acaso que o SEBRAI cita que de cada cinco empresas que abrem quatro fecham no primeiro ano de existência e das cinco que continuam, quatro fecham antes de completar cinco anos. A grande maioria das pessoas não sabe construir seus projetos de vida.

Se você se encontra nessa situação peça ajuda, procure se conhecer com profundidade, procure um Psicólogo.

