Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, oferece mil vagas em cursos técnicos semipresenciais

Os cursos podem ser a oportunidade para quem sonha com uma qualificação profissional

Para quem tem pouco tempo, mas quer se aprimorar profissionalmente, o Sistema Fiep oferece mil vagas para cursos técnicos semipresenciais, nos quais 80% das aulas são online e 20% são práticas, sendo ministradas a cada 15 dias em laboratórios Senai. São sete cursos disponíveis, em 18 pólos, de 14 cidades do Estado, incluindo Toledo, Londrina, Francisco Beltrão, Ponta Grossa e Curitiba. Não existe limite de idade para a inscrição e o pré-requisito é a escolaridade – o interessado precisa estar cursando ou ter concluído o ensino médio. As Inscrições podem ser feitas até o início de abril e mais informações sobre os cursos podem ser encontradas em www.senaipr.org.br/cursos-tecnicos.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, só no 2º semestre de 2017, o número de cadastrados em Educação a Distância (EAD), no Brasil, subiu 85%: passou de 7,1 mil para 13,2 mil. Entre as vantagens que motivam o crescimento desse tipo de modalidade estão acompanhamento online contínuo de professores – tutores, mensalidades mais baixas e maior flexibilidade na administração dos horários de estudo conforme a rotina. Chats, fóruns e atividades online também são um aparato complementar para o ensino.

A gerente de Educação Profissional do Sistema Fiep, Vanessa Frason, explica que o Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, começou a ofertar cursos técnicos, na modalidade semipresencial, em 2017. Com o lançamento, tiveram uma surpresa no número de inscritos. “Tivemos uma boa demanda com essa modalidade. Acreditamos que o grande chamariz é a flexibilidade de horário. Temos muitos alunos que já são trabalhadores da indústria, estão inseridos no mercado de trabalho, mas não têm tempo para se deslocar todo dia para aulas presenciais nas unidades. A modalidade EAD supre essa necessidade e, ao final, oferece a mesma certificação que um curso presencial”, explica.

Como funciona

O aluno realiza a maior parte do curso a distância, com aulas pela internet, e tem a cada 15 dias, aulas práticas em sala de aula, em uma das unidades pólo. Pelo fato de as aulas teóricas serem pela internet, o aluno recebe um login e uma senha para acesso a todas as aulas online, com os conteúdos e as atividades que deverá desenvolver ao longo do curso.

Dependendo do curso escolhido, a duração pode ser de um ano e meio a dois anos. Ao final, tanto no presencial, quanto no semipresencial, a formação do Senai capacita tecnicamente o aluno para atuar no mercado de trabalho. Para realizar a matrícula, interessados devem apresentar a documentação necessária na unidade onde serão realizadas as aulas presenciais. O edital com a lista de documentos para inscrição, bem como outras informações, está disponível no sitewww.senaipr.org.br/cursos-tecnicos.

Asimp/FIEP