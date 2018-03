Profissionais do Taekwondo participam de curso de atualização em Londrina

Equipe Madureira promove capacitação com temas relevantes relacionados ao esporte e ao mercado de trabalho, neste sábado (03/03)

As constantes transformações do mercado de trabalho criam um cenário dinâmico em que é importante se desenvolver e adquirir novos conhecimentos para melhorar a atuação profissional e oferecer serviços de melhor qualidade.

Atenta a este panorama, a Academia Madureira Taekwondo se preocupa em oferecer capacitações periódicas a toda sua equipe de professores e funcionários, além de professores e mestres filiados em todo o Paraná. Para isso, promove, neste sábado (03/03), a primeira edição do curso de atualização em 2018, que aborda diferentes temas relevantes para a realidade dos profissionais.

A programação conta com palestras sobre didática e metodologia nas aulas de Taekwondo, atuação como profissional autônomo (e previdência) e uso das redes sociais. “O conteúdo selecionado busca contribuir com questões importantes para o dia a dia do professor, não apenas quanto à parte técnica diretamente ligada ao Taekwondo, mas também para o mercado de trabalho e de acordo com as necessidades dos profissionais modernos, como, por exemplo, a influência das mídias sociais”, explica a gestora da Academia, Liana Madureira. “Tudo sempre de acordo com o que há de mais atualizado no Taekwondo e as normas da Federação Paranaense e da Confederação Brasileira de Taekwondo”, completa Liana.

O encontro se inicia às 8h30, com um café da manhã para recepcionar os participantes na Academia Madureira e tem previsão de encerramento com uma aula prática conduzida pelo mestre Fernando Madureira, faixa preta 6º Dan, a partir das 15h30.

Programação – Curso de atualização para professores e filiados Madureira

8h30 - Café da manhã

9h - Abertura e corporativismo - Mestre Madureira

10h - Case Academia Madureira – Liana Madureira

11h - Influência das Mídias Sociais - Jornalista Janaina Castro

12h - Almoço - livre

13h30 - Profissional Autônomo e previdência - Takeo, professor de taekwondo e contador

14h30 - Didática e Metodologia nas Aulas de TKD - Anderson Guimaraes, mestre em educação física

15h30 - Encerramento com aula prática - Mestre Madureira

Filiados Madureira

São professores e mestres que possuem vínculo de aprendizado com o Mestre Madureira, por terem sido alunos formados por ele ou professores que já trabalharam com a Equipe Madureira. Além de compartilhar o sistema de treinos e aulas da Academia Madureira, recebem constantes atualizações e participam de encontros periódicos para se manter alinhado com a metodologia Madureira.



Fernando Madureira

Madureira foi técnico na conquista da primeira medalha olímpica do Taekwondo do Brasil, o bronze da atleta Natália Falavigna, em Pequim/2008. Participou como técnico também dos Jogos Olímpicos de Londres/2012 e Rio/2016.

Janaína Castro/Asimp