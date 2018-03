Ibiporã sedia importantes eventos esportivos neste final de semana

Seminário Estadual de Arbitragem, Campeonato Paranaense Marrom e Preta de Judô e Copa Edvaldo T. Guimarães de vôlei masculino serão disputados neste sábado e domingo (03 e 04)

Eventos esportivos de judô e vôlei movimentam o final de semana em Ibiporã. No sábado (03) acontece o Seminário Estadual de Arbitragem. Já no domingo (04), ocorrerá o Campeonato Paranaense Marrom e Preta de Judô. A etapa é classificatória para o Sul Brasileiro.

Segundo o professor de judô e integrante da Comissão de Ética da Federação Paranaense de Judô (FPRJ), Augusto Semprebom, cerca de 600 pessoas, entre árbitros, atletas, professores, técnicos, motoristas e familiares de todo o Estado devem participar destes eventos neste final de semana em Ibiporã.

O Campeonato Paranaense Marrom e Preta de Judô e o Seminário Estadual de Arbitragem são uma realização da Federação Paranaense de Judô (FPRJ), Academia Augusto Semprebom e Prefeitura Municipal de Ibiporã, com o apoio das Secretarias Municipais de Esportes, Recreação e Lazer (Serla), Cultura e Turismo, Saúde e Samae.

Confira a programação:

Sábado (03/03)

- 9h50/Cine Teatro Padre José Zanelli – Abertura do Seminário Estadual de Arbitragem;

- 10 às 12h – Seminário teórico;

- 13 às 17h/Ginásio de Esportes Munhecão – Seminário Prático

Domingo (04/03)

8h15/Munhecão – Abertura do Campeonato Paranaense Marrom e Preta de Judô

Outro evento que será realizado também neste final de semana em Ibiporã é a Seletiva Estadual do Gymnasíade 2018, maior competição mundial do desporto escolar. A disputa da modalidade judô, que ocorrerá no sábado, a partir das 17 horas, no Ginásio de Esportes Pedro Dias (Munhecão), serve de eliminatória para a etapa brasileira, que acontecerá de 22 a 25 de março, em São Paulo. A etapa nacional definirá os atletas que integrarão a delegação brasileira que seguirá rumo ao evento internacional, agendado para maio, em Marrakech (Marrocos), e reunirá estudantes do mundo todo disputando as mais diferentes modalidades esportivas.

2ª Copa Edvaldo T. Guimarães

A Serla promove no domingo (04), a partir das 8 horas, no ginásio de esportes José Carlos Gnann (Conjunto Miguel Antico), a 2ª Copa Edvaldo Torres Guimarães de vôlei adulto masculino. Oito equipes de Ibiporã e cidades da região estão inscritas no torneio.

Em comemoração ao mês da mulher, no dia 25 ocorrerá a 1ª Copa Professora Maria José Machado de Vôlei Feminino. Todos os eventos são abertos ao público e gratuitos.

