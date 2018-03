Receitas: Cheesecake de Goiabada com creme de queijo minas

Ingredientes

Massa:

½ pacote de biscoito maizena

1 colher (sopa) de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 colher (sopa) de água

1 colher (café) de canela

Recheio:

2 potes de Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez (250g)

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de essência de baunilha

1 colher (sopa) de suco de limão

2 ovos

Calda:

2 goiabas bem maduras raladas

2 xícaras (chá) de água

Modo de Preparo

Massa:

No liquidificador ou processador, triture os biscoitos de maisena, até obter uma farinha fina. Em uma tigela, misture a farinha com a manteiga, a água e a canela. Forre o fundo de uma assadeira com fundo removível com a farofa, pressionando, até formar uma camada uniforme. Leve ao forno médio por 10 minutos, para pré-assar a massa; reserve.

Recheio:

Na batedeira ou liquidificador coloque o Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez, o açúcar, a essência de baunilha, o suco do limão e os ovos. Bata até obter uma mistura uniforme. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e leve ao forno baixo preaquecido por 40-50 minutos; retire do forno e leve para gelar.

Calda:

Em uma panela, coloque a goiaba e a água. Cozinhe até que a goiabada “derreta” e forme uma calda. Desenforme o cheesecake e regue-o com a calda quente ou fria. Sirva.

Rendimento

10 porções

Tempo de Preparo

1 hora e 40 minutos

Informação Nutricional 1 porção

Valor calórico (kcal) 245,00

Carboidratos (g)19,00

Proteínas (g) 8,50

Lipídios (g)15,00

Fibras (g)0,85

(Tirolez.com)