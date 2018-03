Fernanda Lacerda muda de visual novamente

Parece que ter comparado-a ao ex-BBB Serginho não pegou bem para Fernanda Lacerda, bom, pelo menos ela não admite isso. Logo após a imprensa divulgar seu visual morena e dizendo que parecia o ex-BBB, Fernanda tratou rapidamente de mudar o visual novamente.

Ou seria o fato de na época dos dreads não ter tantas opções de mudar o visual e agora está aproveitando?

"Fui tonalizar meu cabelo e como está crescendo , virou uma franjinha na hora de pentear , daí como estava tarde já , resolvi colocar o rabo pra não sair com o cabelo tão curto , e foi aí que deu a repercussão da foto kkkk mas no outro dia já estava marcado para finalizar. Quando fui colocar meu mega mesmo, o Chris me convenceu a fazer um corte mais moderno." Disse Fernanda Lacerda e referiu a Chris Rodrigues seu cabeleireiro.

MF Press Global