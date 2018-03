Programação da manhã da RICTV | Record TV apresenta mudanças de horário a partir de segunda-feira

Paranaense Bruno Peruka levará a primeira informação do dia da Record TV para todo o Brasil, com o Balanço Geral Manhã

Os programas matinais da RICTV | Record TV passarão por mudanças nos horários, a partir da próxima segunda-feira (5). As principais notícias iniciarão às 6h30 da manhã com o Balanço Geral Manhã, comandado pelo paranaense Bruno Peruka. Ele, que já foi repórter da RICTV | Record TV Maringá e recentemente comandou o Balanço Geral Londrina, agora assume o desafio de levar com seriedade e, ao mesmo tempo, empatia e irreverência, a primeira informação do dia aos telespectadores da Record TV em todo o país.

Em seguida, às 7h, Guilherme Rivaroli assume o comando das notícias com o Paraná no Ar e leva aos telespectadores as pautas mais quentes de todo estado. A partir das 8h30, o moderno e dinâmico Fala Brasil, apresentado pelas jornalistas Carla Cecato e Roberta Piza, traz as informações do noticiário nacional e internacional.

A programação da manhã da emissora continua com o Hoje em Dia, a partir das 10h, com notícias de prestação de serviço e entretenimento na medida certa, comandado pelos apresentadores do Hoje em Dia, Ana Hickmann, César Filho, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

Robertson Luz/Asimp