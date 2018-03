Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 05/03/2018

Primeira Leitura (2Rs 5,1-15a)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.

Naqueles dias, 1Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso.

2Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria, tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. 3Disse ela à sua senhora: “Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece!”

4Naamã foi então informar o seu senhor: “Uma moça do país de Israel disse isto e isto”. 5Disse-lhe o rei de Aram: “Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel”. Naamã partiu, levando consigo dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez mudas de roupa. 6E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: “Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra”.

7O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: “Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim”. 8Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: “Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel”.

9Então Naamã chegou com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. 10Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: “Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo”.

11Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: “Eu pensava que ele sairia para me receber e que, de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. 12Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo?” Deu meia-volta e partiu indignado.

13Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: “Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: ‘Lava-te e ficarás limpo”’. 14Então ele desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado.

15aEm seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: “Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel!”

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 41)

— Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo: e quando verei a face de Deus?

— Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minh’alma por vós, ó meu Deus!

— A minh’alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus?

— Enviai vossa luz, vossa verdade: elas serão o meu guia; que me levem ao vosso Monte santo, até a vossa morada!

— Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus!

Evangelho (Lc 4,24-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: 24“Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. 25De fato, eu vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. 26No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. 27E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio”.

28Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. 29Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. 30Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus vai ao encontro daquele que quer ser curado

Deus habita e mora no coração curado e restaurado pela Sua Misericórdia

“E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio” (Lc 4, 24-30).

Deus vai ao encontro dos corações que se abrem para o Seu amor e para a Sua misericórdia. Talvez, alguém possa pensar que Deus é seletivo e que seleciona os melhores; e as pessoas que estão na Igreja podem pensar que sejam melhores do que os outros. Quando isso não é verdade, Deus escolhe os piores (humanamente falando), desde que, o coração se arda e se abra para nele Deus morar e habitar.

É no coração pobre e humilde que Deus habita, naquele coração que está despojado. Deus não distingue entre católico e não católico; entre quem vai à Missa todo domingo e quem não vai; ou ainda, esse aqui faz tudo o que eu quero e aquele não. O coração que Deus habita é o coração que tenha espaço para o Seu amor e para Ele habitar, falar e morar, porque, até nós que caminhamos em Deus, que trabalhamos no Reino de Deus, muitas vezes estamos cheios de ocupações, conceitos, planos, e não há espaço para Deus ficar em nosso coração, não há lugar para Ele transitar.

Quando Jesus diz que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, que o filho não é bem recebido em sua casa, ou ainda, quando a Palavra d’Ele não é bem recebida na sua Igreja, é porque estamos lá, mas não tem espaço em nós, no nosso coração para a Palavra d’Ele entrar.

Pensamos: “Eu já conheço essa palavra, sei o que o padre vai dizer, estou na Igreja há vinte anos (…), não tem nada de novo para Deus fazer e transformar”. Digo a você que tem sim, mas não tem espaço, não tem lugar.

Entre tantas viúvas em Israel, o povo escolhido, não foi para nenhuma daquelas que Elias foi enviado. Ele foi enviado à viúva de Sarepta, na Sidônia, pois, no coração daquela pobre e rejeitada mulher havia lugar para Deus habitar; e entre tantos leprosos que haviam em Israel, nenhum curado, mas Naamã que era sírio, nele Deus encontrou um lugar e uma morada.

Onde quer que você se encontre, na Igreja, fora dela, o importante é saber que Deus precisa encontrar espaço e lugar para Ele habitar, morar e estar junto e se fazer presente. Para que Ele entre e faça a diferença na nossa vida.

Deus abençoe você!

