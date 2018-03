Nos dias 27, 28 e 29 de março acontece no Teatro Mãe de Deus em Londrina o 1º Congresso Brasileiro de Educação para Altas Habilidades/Superdotação, realizado pelo Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação do Paraná (NAAHS-PR), Colégio Mãe de Deus, Universidade Pitágoras UNOPAR, Universidade Estadual de Londrina, Núcleo Regional de Educação de Londrina e Secretaria de Estado de Educação do Paraná. O evento conta com a participação de profissionais de reconhecimento nacional e internacional e a programação envolve atividades como palestras, mesas redondas, minicursos, comunicações orais, pôsteres e apresentações culturais e artísticas.

O Congresso é voltado para profissionais que atuem ou que se interessem pela área e tem como principais objetivos: fomentar reflexões teóricas e políticas a respeito da educação para as pessoas com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD); difundir e promover produções acadêmicas (teórico/práticas); compartilhar experiências sobre identificação e Atendimento Educacional Especializado (AEE); romper com mitos que envolvem as AH/SD, possibilitando que os professores reconheçam os alunos com indicadores e encaminhem ao AEE; favorecer a ampliação de AEE para AH/SD nas redes pública e particular e refletir sobre a aplicação das tecnologias no contexto educacional, visando o enriquecimento curricular dos alunos identificados.

As inscrições estão abertas para todos os professores, para os que atuam na Educação Especial, nas salas de recursos de altas habilidades, para profissionais de outras áreas ligadas à educação, tanto para apresentação de trabalhos quanto para participação, e podem ser feitas pelo site www.congressoahsdlondrina.com.br até o dia 27 de março.