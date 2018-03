Projeto Londrina Caixa Atletismo fecha parceria com Colégio Militar

Instituição de ensino receberá dois programas orientados pelo projeto de atletismo

O Projeto Londrina/Caixa de Atletismo firmou parceria com o 2° Colégio da Polícia Militar, que começou a funcionar oficialmente em Londrina no mês passado, no Jardim Leonor, na zona leste. A instituição vai receber dois programas do projeto: o Pente Fino e o Sementes de Ouro.

As avaliações do Pente Fino já começaram e vão até amanhã (7), com a coordenação de integrantes da comissão técnica do Projeto Londrina Atletismo. O programa tem como objetivo buscar e selecionar novos talentos entre os alunos do colégio, que têm entre 11 e 17 anos. Este trabalho será feito em conjunto com os professores de Educação Física, a exemplo do que já acontece em outros polos do programa. Os avaliadores realizarão testes de força, impulsão e velocidade.

Após a avaliação do Pente Fino, entra em ação o Sementes de Ouro, programa que vai aprimorar a aptidão dos jovens para o atletismo. Os treinamentos serão realizados às terças e quintas feiras, no próprio colégio e no campo de futebol, localizado em frente.

“Estamos muito contentes em poder anunciar essa parceria. Acreditamos que os dois lados têm muito a ganhar, tanto com o lado social, oportunizando melhores perspectivas aos alunos através do atletismo, como também do lado técnico, pois novos talentos serão detectados para compor as equipes de competição do projeto”, afirmou o técnico Gilberto Miranda.

Para o capitão Alfredo Dias Neto, comandante do 2° CPM, a parceria se apresenta como uma excelente oportunidade para os alunos, como forma de integração com as atividades pedagógicas, sendo também objetivo do colégio ofertar atividades de contraturno como forma de aproximar os alunos do colégio.

Rafael Souza/Asimp