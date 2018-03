Londrina fará parte de documentário que aborda campanha “Doe ouro para o bem do Brasil”

O cineasta brasileiro Chaim Litewsk estará em Londrina nos próximos dias 10 e 11 de março para gravação do documentário que abordará a campanha "Doe Ouro para o Bem do Brasil", ocorrida em 1964.

Ele fará gravações no Parque de Exposições Ney Braga, onde existe um recinto e um busto em homenagem a José Garcia Molina, que se tornou um importante personagem deste período histórico ao doar uma enxada de ouro para a campanha.

Sob a direção de Litewski, este filme faz parte de uma série de documentários de longa metragem em produção, de cunho histórico. Em Londrina, serão entrevistados a filha de Molina, Ana Maria Garcia Andretta, e o autor do livro “A Enxada – o presente”, André Luiz Lima. O livro foi lançado ano passado e trata do tema.

Chaim Litewski é um jornalista e cineasta brasileiro premiado e reconhecido, que durante 25 anos chefiou o departamento de televisão da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque. Nesta função esteve à frente da produção de um repertório de conteúdo audiovisual diverso, captado em várias partes do mundo, documentando fatos históricos relevantes na geopolítica internacional como guerras e grandes conflitos. Teve também passagens como jornalista pela Rede Globo no Brasil e pela sucursal da emissora em Londres. Nos últimos anos vem se dedicando, cada vez mais, à realização de filmes documentais.

Entre os filmes que dirigiu e produziu está Cidadão Boilesen (2009), que retrata a execução do empresário dinamarquês Henning Boilesen, acusado de colaborar com o esquema de tortura de oposicionistas durante a ditadura militar no Brasil. O filme, que demorou 16 anos para ser concluído, foi vencedor do Festival “É tudo verdade” em 2009.