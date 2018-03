Eventos discutem empoderamento e garantia de direitos da mulher

Palestra e reunião promovidas pela Prefeitura de Ibiporã discutirão temas que envolvem a situação e condição da mulher na sociedade

Empoderamento feminino e garantia de direitos serão discutidos nesta quinta-feira (08) em Ibiporã, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Os eventos são uma realização da Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Trabalho.

Na quinta-feira (08), a Secretaria de Assistência Social promoverá uma reunião com o tema “A garantia dos direitos das mulheres”. Além disso, haverá eleição de representantes da sociedade civil para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

O evento será realizado das 13 às 17 horas, no Centro de Convivência do Idoso Abílio de Paula (CCI), localizado à Rua São Vicente de Paula, nº 75, Centro – Ibiporã/PR. A reunião é gratuita e aberta à comunidade.

Já a Secretaria do Trabalho realizará a palestra com o tema “Empoderamento Feminino”, a partir das 19h, no auditório do Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI).

A palestra será ministrada pela psicóloga Claudia Penha da Silva, que atua na área de psicologia clínica desde 2002, além de atuar como coaching, equoterapeuta e gerenciar a Psicoarq, de Ibiporã.

As mulheres interessadas em participar do evento devem confirmar presença pelo telefone (43) 3178-0222, até o dia 7 de março (quarta-feira). As vagas são limitadas.