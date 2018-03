26ª Semana Municipal da Mulher é aberta em Londrina

Foi aberta ontem (5), em Londrina, a 26ª Semana Municipal da Mulher. Até o final de março, serão realizadas diversas atividades em diferentes espaços da cidade, incluindo palestras, exposição, workshop, feira, oficina, encontro de trabalhadoras rurais, entre outras ações. A solenidade ocorreu na nova sede da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), pasta que é responsável pela coordenação da iniciativa desenvolvida juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, secretarias e órgãos municipais, em parceria com associações e instituições locais.

O evento ainda marcou a reinauguração da nova sede da SMPM, que foi mudada de endereço juntamente com a Casa da Mulher. Os dois espaços agora estão localizados na Rua Valparaíso, esquina com Avenida Higienópolis, no Parque Guanabara.

Durante a abertura, a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Nádia Oliveira de Moura, enfatizou que a programação da 26ª edição da Semana gira em torno das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, além de estimular a reflexão acerca de temas ligados ao enfrentamento da violência contra as mulheres e ao papel que elas têm atualmente na sociedade. “Ao longo do mês teremos ações voltadas à prevenção como palestras em diversas escolas de Londrina, exposições, rodas de conversa e outras atuações integradas com instituições, poder público e ONGs. O objetivo é conscientizar e propor debates que sejam edificantes para todos”, informou.

Nádia disse que a intenção também é intensificar a divulgação das atividades para fortalecer a intersetorialidade dos trabalhos, que é importante no contexto da valorização e respeito às mulheres. “Com essa visão ampla, podemos refletir junto à sociedade e procurar dar mais resolutividade às ações, em parceria com os poderes legislativo e judicário, além do apoio das universidades e instituições. É uma satisfação estar à frente da Secretaria e poder desenvolver os trabalhos com uma equipe tão dedicada e comprometida que é responsável pela rede de serviços direcionados às mulheres”, acrescentou.

O prefeito Marcelo Belinati parabenizou toda a equipe da SMPM e os órgãos envolvidos na realização da Semana da Mulher, ressaltando que a administração municipal vem buscando implementar melhorias nas políticas de proteção à mulher. “Nesse sentido, contamos hoje com uma equipe muito unida e mobilizada, que eu admiro muito e pela qual tenho grande respeito. As mulheres vêm conquistando, cada vez mais, seu espaço na sociedade, mas precisamos avançar muito em alguns aspectos, pois ainda convivemos com uma realidade que nos mostra índices altos de violência doméstica e discriminação contra as mulheres, por exemplo. É obrigação da Prefeitura dar o suporte e apoio necessário para que a Secretaria possa crescer e se desenvolver da melhor maneira”, afirmou

Por sua vez, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Rosalina Batista, disse que a 26ª Semana da Mulher dá mais visibilidade às discussões sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres. “O Conselho é um órgão atuante na cidade e trabalha lado a lado com o Executivo para melhorar os serviços e atendimentos à mulher. Nossa missão é fazer este acompanhamento e participar das tomadas de decisões, também buscando viabilizar recursos para estruturar os instrumentos de trabalho nos espaços que o Município mantém para este segmento. Várias ações serão feitas na Semana e eu desejo ótimos eventos a todas e todos os londrinenses”, salientou.

Também participaram da solenidade de abertura o secretário municipal de Defesa Social, Evaristo Kuceki, o deputado federal Alex Canziani, e a chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) em Londrina, Lucia Aparecida Cortez. Também estiveram presentes representantes de diversas entidades e instituições de Londrina, conselheiros municipais e membros da equipe da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

Campanha #sejagenteboa – A cerimônia de abertura também contou com o lançamento de uma campanha de conscientização nas redes sociais para evitar situações de discriminação, abuso e violência contra as mulheres. A iniciativa chama-se #sejagenteboa e está sendo desenvolvida a partir desta segunda-feira (5) pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres em parceria com o Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina. O jornalista Ulisses Sawczuk fez uma apresentação sobre a campanha, por meio da qual a Prefeitura fará postagens diárias em sua página no Facebook até sexta-feira (9). A primeira já está no ar e os internautas podem acompanhar as publicações pelo endereço https://www.facebook.com/prefeituradelondrina/ .

Abraço pela Paz – Outro evento que compõe a programação da 26ª Semana Municipal da Mulher foi realizado na tarde de hoje (5), logo após a solenidade: o 5º Abraço Pela Paz à Mulher. A ação é desenvolvida em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz) e a ONG Londrina Pazeando. Várias pessoas participaram deste momento que buscou incentivar as reflexões sobre questões como a conscientização para o respeito e a paz às mulheres.

Próximos eventos da Semana da Mulher

Palestra sobre a condição da mulher na sociedade

Ministrante: Psicóloga Fernanda e Assistente Social Sirlei

06/março – terça-feira as 9 horas

Parceria com EDEME Construtora

Palestra sobre os serviços de atendimento à mulher em Londrina

Ministrante: psicóloga Mirtes e assistente social Patricia

07/março – quarta-feira, às 19h30

Parceria com o Centro de Educação profissional Mater Ter Admirabilis (CEPMTA).

Exposição de Arte: Movimento Luz e Sombra do artista plástico Massuci

08/março – quinta-feira das 19 às 21horas

No Museu de arte de Londrina – Rua Sergipe, 640

Parceria com a Secretaria Municipal de Cultura

Palestra sobre a situação da mulher e a sua condição na sociedade

Ministrante: assistente social Cris Rossi

08/março – quinta-feira, as 19horas

Escola Estadual Padre Wistremundo Roberto Perez Garcia– Parque Ouro Verde

Parceria com a Secretaria Estadual de Educação.

Comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Divulgação das ações da Secretaria da Mulher

08/março – Quinta-feira, às 12 horas

Realização SESC – Rua Fernando de Noronha

O Projeto Arte da Vida com um Workshop de Máscaras: Movimento Luz e Sombra

Ministrante: Artista plástico Massuci

12, 19 e 26/março – Segundas-feiras, das 14 às 16horas

Rua Valparaíso, 189.

Parceria com a Secretaria Municipal de Cultura

N.com