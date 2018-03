Laboratório de Línguas abre inscrições para 10 cursos

O Laboratório de Línguas do Centro de Letras e Ciências Humanas (CCH) abre no próximo dia 19 deste mês o período de matrícula e rematrícula para 10 cursos de idiomas. Serão ofertados os cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, Mandarim e Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL). A novidade é a oferta dos cursos de Latim e Grego antigo.

As aulas começam dia 6 de abril. Todos os cursos têm carga horária de 60 horas. A taxa única semestral é de R$ 300,00 (comunidade interna) e R$ 390,00 (comunidade externa).

Nivelamento - Alunos que já possuem conhecimento prévio em algum idioma e desejam iniciar o curso ofertado pelo Laboratório podem fazer o Teste de Nivelamento. As inscrições poderão ser feita no período de 14 a 20 deste mês no endereço www.uel.br/cch/lablinguas. A taxa é de R$15,00 por idioma a ser avaliado.

O Teste de Nivelamento será aplicado dia 21, na Sala de Eventos, do CCH. O horário de entrada é das 8 às 18 horas, com encerramento às 20 horas. A duração do teste é de duas horas por idioma selecionado. O resultado será divulgado dia 23, às 17 horas, na página do Laboratório de Línguas. Já a matrícula dos classificados no Teste de Nivelamento será realizada de 26 a 30 de março.

Matrícula - Os novos alunos, que desejam cursar um ou mais idiomas ofertados no nível iniciante, podem realizar matrícula entre os dias 19 e 23 de março. A rematrícula para alunos regulares, que já frequentam cursos no Laboratório de Línguas, será no mesmo período e pode ser realizada no endereço www.uel.br/cch/lablinguas.

Também no mesmo período a matrícula para o curso de Inglês para crianças de 5 a 11 anos. A carga do curso é de 30 horas, com um encontro semanal. O valor da taxa única é de R$195,00.

