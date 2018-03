Calendário Vestibular UEL 2019

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL divulgou na última semana, as datas do próximo Vestibular, que será realizado no dia 21 de outubro (1ª fase) e nos dias 2, 3 e 4 de dezembro (2ª fase). O calendário foi definido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UEL e consta de Resolução assinada pela reitora Berenice Quinzani Jordão.

A coordenadora da Cops, professora Cristiane Medina, explicou que a divulgação das datas antecipada tem o objetivo de melhor informar vestibulandos e professores de Ensino Médio e Cursos Preparatórios, para que se planejem da melhor forma possível. Ela afirmou que a data da 1ª fase foi antecipada um pouco em relação ao concurso de 2018 por causa da necessidade em adequar datas. Este ano haverá Eleições Gerais em 28 de outubro e já está definida a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos dias 4 e 11 de novembro (dois domingos seguidos).

"Não haveria outro final de semana disponível para realizarmos a 2ª fase", explica a Coordenadora da Cops. Ela adianta que a relação dos livros e autores, exigidos nos conteúdos das provas de Literaturas e Língua Portuguesa, também já foram disponibilizados. A nova listagem foi divulgada no último dia 6 de dezembro passado. Ainda de acordo com Cristiane Medina, nos próximos meses o CEPE deverá apreciar e definir o edital do Vestibular 2019, que origina o Manual do Candidato, com todas as regras, prazos e detalhes do concurso.

Abaixo a lista completa das obras e autores do Vestibular 2019:

1. A hora da estrela - Clarice Lispector

2. Alguma poesia - Carlos Drummond de Andrade

3. Vozes anoitecidas - Mia Couto

4. Amor de perdição - Camilo Castelo Branco

5. Clara dos Anjos - Lima Barreto

6. Comédia para se ler na escola - Luis Fernando Veríssimo

7. O demônio familiar - José de Alencar

8. O filho eterno - Cristovão Tezza

9. Poemas escolhidos de Gregório de Matos - Gregório de Matos

10. Quarenta dias - Maria Valéria Rezende

AGU