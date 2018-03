Trabalhos táticos encerraram a preparação do LEC para o duelo desta quarta

Com trabalhos táticos, a equipe principal do Londrina Esporte Clube encerrou na manhã desta terça-feira (6) a preparação para enfrentar o Toledo EC pelo Campeonato Paranaense. Válida pela segunda rodada do segundo turno da competição, a partida começa às 20h15 desta quarta-feira (7) no Oeste do Estado.

A agenda de preparação para o jogo no Estádio 14 de Dezembro contou com duas sessões de treinos, ambas no CT da SM Sports. A primeira delas enfatizou os trabalhos de recuperação física. A segunda destacou as jogadas de bola parada e as abordagens estratégicas para o jogo.

Terminada a sessão de hoje, foram definidos os 20 atletas convocados que seguiram no início da tarde a Toledo. A partir de agora, eles cumprem agenda de concentração em um hotel da cidade do jogo. A programação de treinos continua na tarde de quinta-feira (8), também no CT.

Dúvida para a partida depois de sentir um desconforto muscular no duelo com o Prudentópolis, o atacante Carlos Henrique treinou normalmente com os demais companheiros e viajou com a delegação. O atacante Keirrison segue em observação no Departamento Médico do clube depois de sentir um desconforto na região do joelho direito no mesmo jogo.

Caminho para seguir na disputa pelo título estadual

Na Taça Caio Júnior, que é o segundo turno do Campeonato Paranaense, o Londrina enfrenta as equipes que também estão no Grupo B.

Depois de cinco rodadas, os dois melhores da chave vão para a semifinal do segundo turno. Da semifinal saem os finalistas, que decidem quem leva o segundo turno.

Só o título do segundo turno interessa ao Londrina para chegar à decisão do Campeonato Paranaense, prevista para os dias 1º e 8 de abril. O Coritiba, vencedor do primeiro turno, já é um dos finalistas.

LEC