Workshop Dezainy Condomínios

Ciclo de palestras gratuitas para todas as mulheres

A Dezainy Condomínios realiza nos dias 07, 08 e 09 de março (quarta, quinta e sexta-feira) uma programação especial para as mulheres. São três dias de workshops, desfiles e palestras exclusivas para elas. A programação conta com palestrantes de áreas como beleza, saúde, sexualidade e autodefesa. Um desfile e coquetel estão programados para o encerramento do evento, além de um talk show sobre moda e autoestima.

O evento será realizado no auditório da Dezainy Condomínios (Edifício Palácio do comércio, Rua Minas Gerais, 297 12º andar), e tem o objetivo de proporcionar momentos de descontração e informação para todas as mulheres. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas, devendo ser realizadas no site da Dezainy (www.dezainy.com.br/londrina). Lá também é possível conferir a programação completa do evento. Ainda em comemoração à data, a Dezainy Condomínios também está arrecadando doações de produtos de higiene e beleza, como sabonete líquido e hidratante corporal, que serão destinados ao Lar das Vovozinhas.

As gestoras da Dezainy Condomínios Ivone Souza e Vanessa Vargas fizeram questão de ficar à frente do projeto, escolher os melhores temas e parcerias para este momento único reservado só para elas.

David Camargo/Asimp

