Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 03/05/2018

Primeira Leitura (1Cor 15,1-8)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios

1Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estais firmes. 2Por ele sois salvos, se o estais guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão.

3Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras; 4que foi sepultado; que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras’; 5e que apareceu a Cefas e, depois, aos Doze.

6Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. 7Depois, apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. 8Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 18)

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.

— Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.

— Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz.

Evangelho (Jo 14,6-14)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: 6“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. 7Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes”.

8Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!” 9Jesus respondeu: “Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: ‘Mostra-nos o Pai’? 10Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. 11Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. 12Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, 13e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=7E_xt1moe_A

Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai

Quem está com Jesus está na comunhão com o Pai, porque Jesus é Aquele que nos apresenta ao Pai

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim” (João 14,6).

Celebramos, hoje, a Festa dos Apóstolos Filipe e Tiago. A atitude de Filipe chama nossa atenção, porque ele foi aquele que pediu para Jesus: “Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta!”. Filipe queria fazer ligação direta com o Pai, mas não compreendia nada. Jesus respondeu a ele: “Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis ainda?”.

Quem está com Jesus está na comunhão com o Pai, porque Jesus é Aquele que nos apresenta ao Pai, é Aquele que nos coloca em sintonia e comunhão com Deus.

Encontramo-nos, muitas vezes, perdidos nas estradas da vida, sem saber que direção tomar, que caminho seguir no meio de um mundo confuso onde se difundem tantas “verdades”, mentiras que aparecem revestidas de verdades. Um mundo onde a cultura da morte está assumindo o lugar da vida plena, da vida em Deus.

Jesus está nos dizendo: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. Caminhar na estrada de Jesus é muito exigente, é preciso persistência, pois o caminho, muitas vezes, não é o mais belo; é um caminho que dói os pés, as pernas e o coração, mas é o caminho que nos conduz à vida.

Somos acostumados a buscar atalhos, meios de chegar mais rápido, cortar o caminho. No entanto, acabamos nos perdendo nesses atalhos desanimados, e as estradas vão nos conduzindo para outras direções. Estamos buscando atalhos para chegar ao coração de Deus, mas não há atalhos, há somente um caminho, e este caminho tem nome: Jesus.

Estamos em busca de verdades para a vida, e cada um tem a sua verdade, cada um quer transformar o seu ponto de vista na verdade absoluta.

Não há verdade absoluta, há uma única verdade, que é Jesus. Queremos dar sentido a nossa vida e buscamos muitas coisas para alimentá-la com paliativos, remédios que procuramos para as dores que sentimos. Mas só há uma vida, aquela que vem de Deus, a vida que Jesus resgatou e plenificou. É nessa vida que temos de permanecer e jamais sair.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook