Biblioteca do Iapar tem mais de 108 mil livros

Desde 1972, a cidade de Londrina conta com o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), uma unidade que visa executar pesquisas técnicas e científicas na área da agricultura. O instituto já desenvolveu mais de 70 variedades de plantas, como algodão, milho, café, etc. Para que o trabalho na área seja de alta qualidade, o IAPAR possui incentivos, como a biblioteca no local.

A área de estudos é altamente especializada, e contém mais de 108 mil exemplares. Entre eles, 26 mil títulos que incluem pesquisas, livros e periódicos, como trabalhos e artigos desenvolvidos por profissionais e estudantes da área. Além disso a biblioteca possui espaço para aqueles que querem estudar no próprio estabelecimento.

A responsável pelo local, Jaqueline Burato, explica que a entrada e saída dos livros não se restringe apenas para funcionários do IAPAR. “A biblioteca é especializada e serve de apoio para pesquisas desenvolvidas na instituição. No entanto, ela á aberta para toda a comunidade. Fazemos empréstimos domiciliar para alunos da UEL, estudantes de pós-graduação tanto da UEL quanto da UEM, professores, estagiários, Secretaria da Agricultura, como EMBRAPA e EMATER, além de outros órgãos vinculados a agronomia".

Para os interessados, a biblioteca fica localizada na sede do IAPAR, rodovia Celso Garcia Cid, 375. O atendimento ocorre da 13h às 17h de segunda à sexta feira.

Mais informações em: http://agroinovatec.blogspot.com.br

(Bruno Araújo e Julia Lima/Unopar)