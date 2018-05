Concurso de Desenho 2018 discute temas ambientais com estudantes de escolas municipais de Londrina

Organizado pelo Instituto de Responsabilidade Social da Unimed Londrina, iniciativa conta com a participação de mais de 3,2 mil alunos do terceiro ano

Hoje, dia 03, às 08h30, no auditório da sede administrativa (Av. Ayrton Senna, 1065), a terá início o Concurso de Desenho 2018, realizado pelo Instituto de Responsabilidade Social da Unimed Londrina. Na ocasião serão entregues aos diretores e coordenadores das escolas municipais participantes os materiais para a ilustração, apresentado o regulamento e esclarecidas as dúvidas sobre o concurso.

A analista de Sustentabilidade da operadora de planos de saúde e organizadora da iniciativa, Ligia Savioli, explica que a escolha do tema ‘Saúde e Meio Ambiente’tem objetivo de estimular a discussão dos problemas ambientais fora da sala de aula. “Sugerimos que os professores levem os alunos a locais onde há problemas ambientais, e verifiquem como está a limpeza da praça do bairro, do fundo de vale ou de um terreno da região, por exemplo”, comenta Ligia.

O concurso é destinado a professores e estudantes do terceiro ano do ensino fundamental das escolas municipais da cidade. Os alunos irão produzir um desenho sobre o tema e os professores irão desenvolver práticas pedagógicas sobre o assunto.

Os autores das 20 melhores ilustrações, escolhidas pela Secretaria Municipal de Educação, serão premiados. A comissão formada por funcionários da Unimed Londrina e parceiros do projeto escolherá os três vencedores, que receberão prêmios especiais. Além dos alunos, os três professores que desenvolverem a melhor prática pedagógica também receberão prêmios.

“Eu fico muito feliz em ver que cada vez mais as escolasestão se importandoem trazer a realidade do meio ambiente ao local onde o aluno está inserido. Estamos na sexta edição e isso prova a consolidação do concurso”, comemora a gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, FabiannePiojetti.De 2013 a 2017, mais de 19 mil estudantes participaram da ação. Neste ano, a organização registrou mais de 3,2 mil alunos inscritos.

O evento de encerramento será no dia 28 de junho, no auditório da Unimed Londrina. No mesmo mês,será iniciada a exposição itinerante com os 20 desenhos finalistas.

O Concurso de Desenho 2018 tem apoio institucional da Secretaria de Educação Municipal de Londrina e do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e patrocínio da Pula Futrika, Irra Studio, Sueko Joias e Ciranda. A ação tem apoio da Litz – Estratégia e Marketing, Eletro Condoluz, Itamaraty, W2 Digital, Embra Gráfica e Plantão Sorriso.

Asimp/UnimedLondrina