Cobasi apoia projeto de adoção do Shopping Royal, em Londrina

Evento ocorre todo o primeiro sábado do mês das 10h ás 15h

O Shopping Royal, em Londrina, organiza todo o primeiro sábado do mês, das 10h às 15h, em parceria com a ONG Proteção Animal, um evento de adoção. O projeto foi nomeado de Feira de Adoção de Animais e teve início em fevereiro deste ano, já ajudando mais de 50 animais a encontrar uma família.

A Cobasi começa a apoiar o projeto a partir do evento do dia 5 de maio com kits de primeiro enxoval para os animais que forem adotados. Esses kits irão ter diversos produtos que são vendidos nas lojas Cobasi, no site www.cobasi.com.br e no aplicativo.

Desde 1999, a Cobasi apoia o ato de adotar. Neste ano, inaugurou seu primeiro centro de adoção na cidade de São Paulo. Atualmente, tem dois centros de adoções e promove em suas lojas, quase que semanalmente, eventos de adoção em parceria com ONGs. A decisão de apoiar o evento organizado pelo Shopping Royal é por este projeto estar alinhado com a filosofia da Cobasi em promover o ato de adotar e a posse responsável.

Feira de Adoção

Organização: Shopping Royal e Proteção Animal

Apoio: Cobasi

Local: Shopping Royal – Rua Mato Grosso, 310, Centro, Londrina – PR

Datas: 05/05/2018, 02/06/2018, 07/07/201, 04/08/2018, 01/09/2018, 06/10/2018, 03/11/2018, 01/12 /2018

Horário: Das 10h às 15h.

Asimp/Cobasi