Saúde divulga números da dengue em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Controle de Endemias, divulgou na quarta-feira (2) o boletim semanal contendo informações atualizadas sobre a dengue em Londrina. Do dia 1º de janeiro deste ano até agora, foram feitas 1.294 notificações referentes à doença, sendo que, deste total, dez casos foram confirmados. Outros 880 estão descartados e existem 404 casos em situação de andamento, aguardando o resultado de exames laboratoriais.

As ações educativas voltadas à prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti continuam sendo realizadas em todas as regiões de Londrina. De acordo com a educadora em Endemias, Lucimara Vasconcelos, a equipe da SMS está fechando o cronograma de trabalhos com as primeiras atividades de maio.

O objetivo é mobilizar o maior número de pessoas, abrangendo diferentes áreas do município, no sentido de diminuir os riscos de epidemias da dengue e outras endemias. “A partir da semana que vem, teremos novas ações focadas naquelas regiões que estão com maiores índices de infestação do Aedes, após os apontamentos verificados no resultado do 2º LIRAa de 2018. Além disso, seguem diariamente os trabalhos de rotina, com as visitas e vistorias”, informou Lucimara.

Ainda segundo a educadora, nesta sexta-feira (4) haverá uma reunião do setor de Endemias com a TV Tarobá para iniciar a organização dos trabalhos que serão realizados na próxima edição do evento “Tarobá no seu Bairro”, prevista para ocorrer no dia 31 de maio. Por meio da iniciativa, diferentes bairros de Londrina recebem uma série de serviços e atividades gratuitas, envolvendo saúde, esporte, cultura e lazer.

