Marinha retifica edital e inscrições da Escola Naval têm nova data

A Marinha do Brasil retifica o edital do Concurso Público de Admissão à Escola Naval, a instituição de ensino superior da Força. Assim, as inscrições serão aceitas entre os dias 7 de maio e 11 de junho de 2018. São oferecidas 31 vagas distribuídas por homens (19) e mulheres (12) solteiros, sem filhos, com o ensino médio completo e idade entre 18 e menos de 23 anos no dia 1º de janeiro de 2019.

Pela primeira vez, as candidatas poderão fazer parte do setor operativo, podendo escolher entre o Corpo da Armada ou o Corpo de Fuzileiros Navais, além da área administrativa da instituição, no Corpo de Intendentes da Marinha.

As inscrições podem ser feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 100,00. Quem preferir, poderá fazer a inscrição presencialmente nos dias úteis, das 8h30 às 16h, nas Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL).

Concurso para ensino superior continua com inscrições abertas

Já quem tem ensino superior pode se candidatar a uma das 27 vagas do concurso do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha. As oportunidades são nas áreas de Biologia, Comunicação Social, Direito, Informática, entre outras. Neste caso, as inscrições estão abertas até 10 de maio e, para concorrer, é preciso ter menos de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2019. Os rendimentos iniciais giram em torno de R$11mil.