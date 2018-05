Obras interrompem o abastecimento de água em bairros

Na próxima semana, serão realizados serviços de interligações do reservatório de água em construção no Centro de Reservação Esperança em Cambé. Haverá interrupção no abastecimento em diferentes bairros.

No domingo (6), o serviço será feito das 8h às 14h, e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, sendo normalizado no início da noite. Os principais bairros afetados são os jardins Cidade Alta, Terra Nova, Campo Limpo e Maria Flora, Parque Lyra e Parque Residencial Ana Rosa 4 e Residencial Otto Barbosa da Costa.

Na terça-feira (8), o serviço será realizado das 8h às 14h. O abastecimento deve ser normalizado durante a noite. Neste dia, ficarão sem água na rede os jardins Ana Eliza 1, Ecoville 2, Elizabeth, Tropical, Tupi, Cidade Verde, Imperatriz, Paranzini e União, Parque Maracanã, Recanto Sumaré, Residencial das Américas, Residencial das Torres, Conjunto Roberto Conceição, Campos do Conde e chácaras Manella e Santa Maria.

A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Acompanhe mais informações pelo site www.sanepar.com.br.