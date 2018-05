Stock Light também é atração nesse final de semana em Londrina

A terceira etapa da temporada 2018 da Stock Light também chega à Londrina para uma disputa acirrada em busca da vitória.

De acordo com a organização da maior categoria do automobilismo brasileiro, quem presenciar as corridas que terão o Autódromo Internacional Ayrton Senna como palco, assistira a um espetáculo repleto de velocidade e emoção.

Este é também o resumo que a fundadora e diretora executiva da equipe londrinense V9 Racing Team, Vanessa Campos faz sobre o próximo circuito que será disputado na cidade. “A Stock Light e Stock Car conquistam cada vez mais espectadores, fidelizam aqueles torcedores que buscam por emoção e velocidade. E a equipe " pé vermelho " V9 Racing Team com certeza, ira colaborar para que a terceira etapa da Stock Light seja eletrizante".

Com 21 anos de idade e mais de uma década de vida profissional no mundo automobilístico, Luca Milani integra a equipe automobilística londrinense V9 Racing Team há pouco mais de um mês e, já gera expectativas no meio por ter alcançado a segunda colocação em sua primeira corrida disputada em Curitiba, em março passado.

"Há 14 anos vivencio o automobilismo. Tive grandes professores, batalhei para ir me aprimorando e acredito que para sempre assim será. Sei que nada depende apenas de mim, somos uma equipe”, conclui o piloto.

Milani que investe em sua vida profissional, se diz ansioso para voltar a Londrina para desta vez atuar em uma equipe "pé-vermelho". " Esse circuito, com toda certeza, é especial, já que estaremos na casa de nossa equipe. Trabalharemos com muita garra e profissionalismo para atingirmos o melhor resultado".