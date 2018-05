Alma Brasil sedia curso de ferramentas básicas para as mulheres

A Vila Cultural Alma Brasil irá sediar o curso "Introdução às Ferramentas Básicas - Desmistificando seus usos" voltado para mulheres. A capacitação acontecerá no dia 12 de maio, das 14 às 16h30, e as vagas são limitadas em 10 alunas por turma. As inscrições estão abertas.



O objetivo da iniciativa é desmistificar o uso de ferramentas básicas para pequenos reparos domésticos. Serão apresentadas algumas ferramentas elétricas e manuais e seus usos, como furadeira, parafusadeira, lixadeira, serras, tipos de chaves, parafusos, entre outros. Caso a participante tenha alguma ferramenta em casa e queira aprender como manuseá-la é possível levá-la no curso também.



O investimento é R$ 60,00 e a inscrição deve ser feita mediante o pagamento da taxa, via depósito. A vaga só será confirmada após o envio do comprovante de pagamento para o e-mail lt.shimoyama@gmail.com. No e-mail, é necessário enviar o nome completo, idade e telefone. Em caso de desistência, só será devolvido o dinheiro se avisado com três dias de antecedência.



Para obter mais informações sobre a conta bancária para efetuar o depósito e o curso, entrar em contato com as facilitadoras Luciana Tiemi Shimoyama, que é arquiteta e atualmente trabalha em obra para uma construtora, no 99928-2666, e Jéssica Gomes Debortolo, arquiteta, designer em joias de madeira e resina, no 99977-2278.



Sobre a Vila – A Alma Brasil é uma vila cultural que sedia a Alma – Associação Intercultural de Projetos Sociais, uma organização não-governamental sem fins lucrativos que busca a transformação da realidade local, através de práticas culturais e educativas. O local conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), e é voltado especialmente às manifestações da cultura popular e à comunicação popular e comunitária.



Além de abrigar diversos projetos culturais, coletivos e grupos artísticos, a Vila promove oficinas, eventos e outros projetos em diversas linguagens. O espaço é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 18 horas, com horários especiais aos fins de semana, de acordo com a programação cultural.

N.Com