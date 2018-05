Grafatório realiza quarta edição da Feira DOBRA em Londrina

Duas exposições artísticas, além do lançamento do livro “Visiopoemas”, de autoria de Paulo Menten e editado pela Grafatório Edições, marcam a abertura oficial da quarta edição da Feira DOBRA. Será nesta sexta-feira (4), a partir das 19h na Vila Cultural Grafatório, na Avenida Paul Harris, número 1575. A programação da feira continua no final de semana, dias 5 e 6 de maio, das 13h às 19h, com exposições e oficinas, no Museu Histórico de Londrina, na Rua Benjamin Constant, número 900,



As exposições são “Rochas”, do artista Zansky, e “Seres Vivos”, formado por obras do coletivo Rart Rixers, também composto pelo Zansky junto da artista gráfica Rebeca Catarina. Também haverá o lançamento do segundo livro editado pelo Grafatório, que reúne poesias concretas inéditas do gravurista já falecido, Paulo Menten. A edição gráfica impressa do livro foi feita artesanalmente em tipografia. Será comercializado um número limitado de 120 exemplares da obra, por R$ 50 cada.



No sábado e domingo, dias 5 e 6, a feira continua com exposições gratuitas de fotografias, quadros, gravuras, entre outras obras, de mais de cinquenta artistas selecionados de diversas regiões do país, que também devem comercializar seus trabalhos. Paralelo às exposições serão realizadas três oficinas relacionadas à arte impressa. As inscrições são pagas e devem ser realizadas com antecedência pelo site oficial do evento. Também haverá food trucks comercializando comidas e bebidas no Museu Histórico. A programação completa do evento pode ser acessada pelo site www.grafatorio.com/dobra.



Segundo a gestora da Vila Cultural e organizadora da Feira DOBRA de Arte Impressa, Carolina Sanches, a expectativa é receber por volta de 3 mil pessoas durante o evento. Ela ressaltou a importância da feira para a divulgação do trabalho dos expositores, e como forma de inserir a cultura da arte impressa no público londrinense. Carolina ainda apontou que a edição deste ano está sendo realizada de forma totalmente independente, organizada pelo coletivo Grafatório e por vários colaboradores voluntários.



Sobre a Vila Cultural Grafatório - É uma instituição sem fins lucrativos que existe desde 2012 na cidade e tem sediado exposições, atividades formativas, práticas de ateliê, oficinas, minicursos, residências artísticas, palestras, eventos, projetos autorais e inúmeras outras atividades. A Vila Cultural conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).



N.Com com informações da assessoria do evento

