Londrina Unicesumar vence Unifacisa e garante os playoffs

O Londrina Unicesumar Basketball venceu com tranquilidade a partida de ontem contra a Unifacisa, da Paraíba, pelo placar de 87 a 62. O jogo, válido pela Liga Ouro que dá acesso ao Novo Basquete Brasil, aconteceu no ginásio de Esportes Moringão, em Londrina. Com a vitória, o Londrina já está classificado para a fase de playoffs.

Luizinho do Londrina, com 21 pontos, foi o cestinha da partida. Rômulo, com 19 pontos anotados, foi o maior pontuador da equipe paraibana.

A torcida mais uma vez, animadas pelo mascote do Tubarão, fez a diferença apoiando a equipe desde o primeiro minuto.

Com uma postura mais agressiva em relação aos últimos jogos e mais concentrados, os jogadores do Londrina acertaram a mão e fecharam o primeiro tempo em 54 a 29.

No início da segunda etapa o time da casa acelerou ainda mais e chegou a abrir 30 pontos de diferença.

Mesmo com o placar tranquilo até o final da partida, o técnico Bruno Lopes não parou de incentivar e cobrar postura do time. A meta, segundo ele, é chegar ao final da fase de classificação bem posicionado, quem sabe até liderando a tabela. Hoje a equipe londrinense ocupa a terceira colocação, atrás apenas do Corinthians e do São José.

O jogador Luiz Muller, do Londrina, que jogou com uma proteção no rosto por estar com o nariz quebrado, disse que os jogadores vinham conversando bastante e que a confiança aumentou. “Nós treinamos muito estes dias e sabíamos que era possível fazer uma grande partida, e foi o que aconteceu”, disse ele. Muller fará um procedimento para recolocar o nariz no lugar hoje e desfalca o time no sábado quando a equipe londrinense enfrentará o Macaé, às 17 horas, no Ginásio Moringão.

O técnico da Unifacisa, Eduardo Schaffer comentou que seu time teve uma noite infeliz, sem conseguir apresentar o basquete que vinha jogando. “Hoje tivemos uma noite ruim, não conseguimos desenvolver o que pretendíamos. A equipe do Londrina se mostrou muito forte. Jogaram bem ofensivamente e defensivamente. Agora buscar a vitória nos próximos jogos e garantir os playoffs, não tem nada perdido”, disse Schaffer.

Para o técnico Bruno Lopes, a vitória contra um time que também brigava pela classificação está na briga pelos playoffs e que é um adversário direto foi muito importante para o Londrina. “A vitória nos mostra que vamos brigar lá em cima na tabela. Nosso time tem muitos jovens talentosos, de 20, 21, 22 anos, por isso precisamos exigir concentração máxima o tempo todo. Sábado enfrentaremos o Macaé, que está crescendo muito na competição, com oito vitórias e já classificado também. Vai ser um jogo para tentarmos pontuar e subir mais um pouco”, disse Bruno Lopes.

Aseessoria de Imprensa