Saiba como fica o horário do comércio para o fim de semana

Neste sábado (05), as lojas de rua de Londrina abrem das 9 às 18 horas. No domingo (06), o comércio permanece fechado e retoma suas atividades na segunda-feira (07), das 8 às 18 horas.

Nos grandes shoppings o funcionamento no sábado será das 10 às 22 horas. No domingo, a praça de alimentação e lazer abre das 11 às 22 horas e as lojas abrem das 14 às 20 horas.

* A abertura do comércio de rua até as 18 horas no sábado é uma decisão de cada lojista, respeitando o acordo coletivo entre os sindicatos.

Assimp/ACIL