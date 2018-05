Bortoletto e Rimbano dominam sexta-feira em Londrina

Enzo Bortoletto e Pietro Rimbano foram os pilotos mais rápidos desta sexta-feira (4) de treinos livres para a terceira etapa da Stock Light, que acontece no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Os dois pilotos sempre estiveram presentes entre os três mais rápidos de cada sessão.



Bortoletto, da KTF Sports, marcou 1min17s046 no primeiro treino livre, tendo Gustavo Frigotto em segundo e Rimbano, da W2 Racing, em terceiro. Raphael Reis, Pedro Cardoso, Gabriel Robe, Marcel Coletta, Gustavo Myasava, Luca Milani e Pedro Boesel fecharam os dez primeiros da prática inicial.



Já na segunda sessão, Rimbano fez sua melhor volta em 1min17s017, baixando a melhor marca do treino da manhã. Bortoletto foi o segundo colocado, com 1min17s165, sem conseguir superar o tempo registrado mais cedo. Marco Cozzi, da AN09 Team, foi o terceiro colocado, com os ‘Gustavos’ Frigotto e Bandeira fechando os cinco melhores.



A programação de sábado (5) começa com o terceiro treino livre da Stock Light às 8h50. A classificação acontece logo depois às 11h30, e a primeira corrida do final de semana tem largada às 14h30. A prova terá transmissão ao vivo pelo globoesporte.com.

