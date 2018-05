Mostra de Música de Câmara inicia temporada 2018

Os amantes da música erudita podem se preparar, pois começa nesta sexta-feira (4), às 20h30, a 7ª edição da Mostra de Música de Câmara, no Teatro Ouro Verde, na Rua Maranhão, 85, no Centro. No palco, a apresentação será da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. A ação tem o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).



A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina é um dos grupos camerísticos mais conceituados do Brasil e, em 2018, comemora 20 anos de história. Este ano, tem como convidado o pianista, arranjador, compositor e multi-instrumentista, André Mehmari. Ele já atuou com grandes nomes, como Milton Nascimento, Sérgio Santos e Alaíde Costa, e se apresentará pela primeira vez com os solistas de Londrina.



Nesta apresentação, os participantes poderão escutar novas composições de Mehmari no piano e orquestra de cordas, como a “Shostakovitchiana”, “Suíte para Cordas Ballo”, o “Strambotti” e um arranjo próprio para “Milonga del Angel”, de Piazzolla. A regência do concerto será feita pelo maestro Evgueni Ratchev.



Os interessados em assistir à apresentação podem comprar os ingressos ao custo de R$ 20 (a inteira) e R$ 10 (a meia), na bilheteria do Teatro Ouro Verde e entre outros lugares, como pela internet, no link: www.sympla.com.br.



Sobre a Mostra de Música de Câmara - Além de André Mehmari, a Mostra de Música de Câmara vai receber a violonista e compositora Clarisse Assad, o pianista Cristian Budu, o violonista londrinense Natanael Fonseca e outros convidados de renome internacional. A intenção deste ano é realizar apresentações também fora das paredes dos teatros, por isso uma das ações está sendo o Circuito Concertos nas escolas, que busca estimular o interesse pela música erudita e instrumental nos jovens e crianças.



Ao todo, cinco escolas municipais e estaduais receberão os músicos. A primeira contemplada foi a Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro, no Conjunto Anibal Siqueira Cabral. Os concertos também irão ao Distrito de São Luiz e às bibliotecas municipais na região norte e sul.

A Mostra de Música de Câmara tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e é organizada pela Artis Colégium e apoio da Cacique, BRDE, Unimed e John Deere. O apoio é da CBN, Rádio UEL FM, Livraria da Silvia e Brasiliano e a coordenação artística é da pianista e produtora Irina Ratcheva.

