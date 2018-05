Feira Madá abre inscrições para oficinas no Museu de Arte

O Museu de Arte de Londrina sedia, no dia 12 de maio, a 26ª Feira Madá. Esta edição da feira trará atividades especiais, celebrando o aniversário do Museu de Arte e o Dia das Mães, comemorados no domingo (13). Além de expositores locais, a programação do evento inclui duas oficinas, que já estão com inscrições abertas. A artesã e modelista têxtil Ana Graika vai conduzir a oficina de crochê em bastidor, que irá ocorrer das 11 às 14 horas. As crianças são convidadas a participar da oficina de Incentivo ao Processo Criativo, realizada por Lia Salvany Felinto. O Museu de Arte fica na Rua Sergipe, 640, na esquina com a Avenida Rio de Janeiro.



O minicurso de crochê pode ser feito mesmo por quem não possui prática e conhecimentos na arte, e as vagas são limitadas. As inscrições têm um custo de R$ 70, que já inclui o material, e devem ser feitas com antecedência através do telefone (43) 98487-8614. O valor deverá ser pago no sábado (12), no início da oficina.



Segundo Ana Graika, a oficina vai ensinar os participantes a fazerem mini aplicações em crochê, como rosas, corações e laços. “Durante a aula, vou ensiná-los a fazer um enfeite de parede utilizando essas mini aplicações e o bastidor de bordado”, contou.



A expectativa é que com o material produzido na oficina, os participantes elaborem um presente criativo e personalizado para o Dia das Mães. E haverá um sorteio entre os inscritos, onde o vencedor ganha um kit composto por cinco novelos de linhas e uma agulha de crochê.



Oficina para crianças – A oficina de Incentivo ao Processo Criativo será realizada das 14 às 16 horas. A pedagoga e artista plástica Lia Salvany irá conduzir a oficina com o objetivo de incentivar as crianças a praticarem as diversas formas de comunicação, como ler, escrever e representar. De uma forma dinâmica, a atividade busca estimular a criança a valorizar a linguagem visual, vinculada à escrita, e principalmente despertar o olhar artístico.



Podem participar crianças com idade igual ou acima de sete anos, e as vagas são limitadas. As inscrições já podem ser feitas pelo telefone (43) 9 9609-4170, com uma taxa de R$20 por criança a ser paga no dia do evento.



Sobre o Museu – O Museu de Arte de Londrina foi inaugurado em 13 de maio de 1993, e suas instalações ocupam o prédio onde funcionava o Terminal Rodoviário de Londrina. Em comemoração aos 25 anos do Museu, na próxima semana a Secretaria Municipal de Cultura irá promover uma programação diferenciada, com exposições de grafite, do acervo próprio, entre outros.



Projetado pelos arquitetos modernistas Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, e construído em 1952, o prédio é referência de estilo arquitetônico no Brasil. Em 1974, foi tombado pela Coordenadoria do Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. A obra é considerada a primeira edificação de caráter público construída no Paraná com elementos e características da arquitetura modernista.

N.Com