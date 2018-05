Festival Literário de Londrina divulga programação completa

O Festival Literário de Londrina (Londrix) divulgou a programação completa, que será realizada de 7 a 12 de maio. Em sua 14ª edição, o Festival segue promovendo importantes debates literários, levando poesia e prosa para públicos que vão da infância aos idosos. A iniciativa é realizada pelo grupo Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA), com patrocínio Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).



Na segunda-feira (7), às 10 e às 14 horas, e terça-feira (8), às 14 horas, haverá o tradicional “Sarauzinho”, que reúne contação de histórias e número de palhaços. Será no Museu Histórico de Londrina, localizado na Rua Benjamin Constant, 900, centro. O projeto trabalha a tradição da transmissão de conhecimentos através da oralidade, como a contação de histórias e as esquetes clássicas de palhaços do circo nacional. As ações são apresentadas de forma lúdica e sensível às novas gerações.



Também na segunda-feira (7), às 19 horas, haverá a oficina “Literatura de Si: Oficina de Poesia e Psicanálise”, com as psicólogas Flávia Angelo Verceze e Vi Karina, na Biblioteca do Sesc da Fernando de Noronha. Na sequência, às 20 horas, na UEL, no Centro de Ciências Humanas (CCH), sala 101, haverá o debate “A Arte da Tradução Literária”, com a escritora curitibana Luci Collin e o dramaturgo e tradutor londrinense Maurício Arruda Mendonça. Trata-se de um diálogo sobre a criação poética na arte da tradução.



Este ano, o festival vai promover uma campanha de arrecadação de livros e gibis, novos e usados, em prol do Espaço Literário “Aracy Freitas”, do Núcleo Social Evangélico de Londrina (Nuselon). O acervo será destinado a crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, abrigados no local, e o público do Londrix poderá fazer doações no durante o evento.



Confira a programação completa:



7 maio | SEGUNDA

10 e 14 horas

Museu Histórico - Rua Benjamin Constant, 900, centro, Londrina

“Sarauzinho” - Contação de histórias e número de palhaços



19 horas

Biblioteca Sesc Fernando de Noronha

Oficina “Literatura de Si: Oficina de Poesia e Psicanálise”

Flávia Angelo Verceze e Vi Karina, ambas psicólogas, conversam através de associações livres poéticas de cada uma. O encontro da psicanálise e a literatura, baseada na escrita de si, tem a proposta de que todos podem ser contadores de sua própria história.

20 horas

UEL, CCH, sala 101

Debate “A Arte da Tradução Literária”, com Luci Collin e Maurício Arruda Mendonça

A escritora e tradutora curitibana Luci Collin encontra o dramaturgo e tradutor londrinense Maurício Arruda Mendonça para uma conversa sobre o trânsito da literatura entre idiomas diversos. Um diálogo sobre a criação poética na arte da tradução.



8 maio | TERÇA

10 horas

Museu Histórico

“Sarauzinho”



14 horas

Biblioteca Pública de Londrina - Av. Rio de Janeiro, 413, centro

Um dedo de prosa, Mira Roxo e Ligia Sokolowski



19h30

Sesc Fernando de Noronha

Um dedo de prosa, José Maschio



19h30

Museu Histórico

Debate “Afrobrasilidades: Um oceano nos separa ou nos irmana?”, com Paulo Nunes e Renato Forin Jr.

Paulo Nunes, um dos maiores especialistas nacionais em literatura amazônica, e o premiado dramaturgo paranaense Renato Forin Jr, discutem a dimensão da cultura afrobrasileira na literatura brasileira. O eterno intercâmbio entre o universal e o regional.

Autógrafos:

Gitos, minicontos amazônicos/ Traco-oco, poemas/ Fios de meada, contos/ O mosquito qu’e engoliu o boi, poemas infanto juvenis, Paulo Nunes;

Samba de uma noite de verão, Renato Forin Jr



20h30

No Museu Histórico

Palestra “Quando Realidade e Ficção se Encontram”, com José Antonio Pedriali, biógrafo e autor de diversos livros que têm a história como alicerce. O escritor discute as relações entre realidade e ficção e a recriação de tramas e personagens, a partir do rigor das pesquisas, pensada sob a perspectiva da fidelidade histórica, do atrito e do intercâmbio com a criação artística.

Autógrafos: O anel do capitão Shepherd/A vitória do trabalho, José Antonio Pedriali



Vila Cultural Cemitério de Automóveis - Avenida Arthur Thomas, 342

“Sarauzinho com Cia Kiwi de Jaqueta e Mequetrefe”



9 maio | QUARTA

15 horas

Museu Histórico “Sarauzinho”

18h30

Museu Histórico

Autógrafos A nossa escolha – Uma escola em verso e reverso, Mira Roxo/Ligia Sokolowski



19 horas

Museu Histórico

Performance “Prelúdios”, Leandro Benevides

O monólogo traz a insanidade dos momentos de paixão e términos de relacionamentos. Leandro Benevides explora o corpo em um texto poético relacionando os olhos, os braços, a boca, os cabelos, a mente, o coração, todos harmônicos em uma estrutura narrativa atemporal, como é o amor, sem começo, sem meio e sem fim, se eternizando na memória.



19h30

Museu Histórico

Palestra “A Leitura como Experiência de Vida ” com Cristóvão Tezza

O escritor paranaense Cristóvão Tezza fala sobre suas experiências de leitura. Como a leitura entrou em sua vida e como marcou território em sua vocação para o mundo das letras. Os livros possuem a capacidade de transformar a vida do leitor?

Lançamento, A tirania do amor de Cristóvão Tezza



10 maio | QUINTA

14h30

Vila Cultural Cemitério de Automóveis

Apresentação do resultado da oficina “Encantamentos Poéticos”, direcionada ao público acima de 60 anos e realizada em parceria com o Centro de Convivência da Zona Leste e Zona Oeste.

Convidado: Caetano Zaganini Filho



20 horas

Casa Objeto - Avenida Higienópolis, 2760

Palestra “Vinho e Filosofia” com Fábio Luporini

A relação entre os escritos de Platão e a bebida será tema da palestra do jornalista e sociólogo Fábio Luporini.



11 maio | SEXTA

19h30 Samba de uma noite de verão

Museu Histórico

Debate “Literatura Londrinense: Passado e Presente” com Nilson Monteiro, Rafael Silvaro e Fernando Gianetti Fiorin

O encontro de duas gerações. O poeta Nilson Monteiro, que participou ativamente da vida literária de Londrina nas décadas de 1970 e 1980, conversa com dois representantes da atual vida literária londrinense: Rafael Sivaro e Fernando Gianetti Fiorin.



19h30

Um dedo e prosa

Escola Distrito da Warta Escola Municipal Edmundo Odebrech

Com as “Irmãs de Palavra – Kelly Shimohiro e Dany Fran” e Eduardo Bacarin



21 horas

Vila Cultural Cemitério de Automóveis

Cabaré Londrix com “Sarau: prosa, poesia e outras delícias (projeto contemplado com Bolsa Fomento à Literatura pelo Ministério da Cultura) e Caburé Canela e Dj Gustavo Veiga”



12 maio | SÁBADO

09 horas

Museu Histórico

“I Encontro de Clubes de Leitura”

O objetivo é incentivar o debate, a interação e a socialização do conhecimento.



10 horas

“Ecos dos anos 80: poesia londrina”, com Ademir Assunção, Nelson Capucho e Nilson Monteiro

O primeiro livro de poesia publicado por Ademir Assunção, Nelson Capucho e Nilson Monteiro é de 1983. Os três se reuniram e publicaram “Em Família”, um livro de edição rara, dividido em três partes, uma espécie de antologia dos três. Aborda uma conversa sobre a poesia em Londrina na década de 1980, o caminho que cada um seguiu e a visão de cada um da poesia hoje. Os três poetas estão em atividade até os dias de hoje. Um encontro único.



11 horas

Museu Histórico Infantil

“Vikings e o reino saqueado”, encenado, dirigido e produzido por Adriano Gouvella e Lucas Turino. O espetáculo traz ao público o encontro entre a cultura nórdica viking e a milenar arte do palhaço como proposta estética e base para a discussão de relações humanas envolvendo poder e questões sociais.



15 horas

Lançamentos/Autógrafos

Ninguém na Praia Brava - Ademir Assunção

As filhas de Manuela, Não o convidei ao meu corpo - Bárbara Lia

Lavras ao vento, pá - César Carvalho

A filha do poeta - Ika Romagnolli

Entre anjos e flores - Leandro Benevides

Nómada - Ana Lilian Parrelli, Beatriz Bajo, Célia Musilli, Christine Vianna, Edra Moraes, Elisabete Ghisleni, Flavia Verceze, Isabela Cunha, Letícia Sanches, Samantha Abreu, Vivian Campos, Vivian Karina



16h30

Debate “O Que Lê Quem Escreve?” com o Coletivo Versa (Beatriz Bajo, Flavia Verceze, Isabela Cunha, Letícia Sanches, Samantha Abreu, Vivian Campos, Vivian Karina), formado apenas de mulheres, que toca em questões cruciais da produção literária contemporânea. Por que mais gente quer escrever e ser lida quando cada vez menos gente lê e compra livros? Quem escreve está lendo? Qual a relação do autor com a formação de seu público?

Lançamentos/Autógrafos

Sobre nossas línguas a carne das palavras, Beatriz Bajo

Frente, versos, Flávia Verceze/ Donaká

A pequena mão da criança morta/Mulheres sob descontrole, Samantha Abreu

O gato comeu sua lua? Vivian Campos



18 horas

Palestra “No Fim da Infância: Londrina por Arrigo Barnabé” com Tony Hara

O historiador Tony Hara analisa textos memorialísticos sobre a infância e a juventude de Arrigo Barnabé, criador do impactante Clara Crocodilo, álbum que estarreceu a cena musical brasileira em 1980. Os textos, publicados originalmente pela revista Piauí, retratam Londrina, cidade onde Arrigo cresceu.



19h30

Palestra “Os Últimos Textos de Paulo Leminski” com Felipe Melhado

O jornalista e editor Felipe Melhado fala sobre os oito ensaios derradeiros do poeta curitibano publicados pouco antes de sua morte, em 1989, no jornal Folha de Londrina. Apesar da saúde combalida, os últimos textos escritos por Leminski propagam vigor e vivacidade.



22 horas

Vila Cultural Cemitério de Automóveis

Cabaré Londrix com “Londrina Ska Clube e Abrakadan Sounds”



E ainda:



EXPOSIÇÃO LITERÁRIA

A proposta é construir uma memória literária da cidade, a qual, depois de concluída, será disponibilizada ao público em geral. Trata-se de um trabalho com alunos de graduação de Letras da UEL, que aborda temas da produção literária de Londrina numa perspectiva teórico-crítica e intervenção criativa, por meio da coleta de materiais e documentos sobre a arte da escrita da cidade. Esta exposição alcança uma reflexão sobre a produção literária de Londrina e sua possibilidade de acesso ao público local e regional.

Será na Vila Cultural Cemitério de Automóveis, até o dia 30 de maio



EXPOSIÇÃO

Presentes do Japão: Sumiês de Salvador Oliva Junior de 07 a 12 de maio, no Museu Histórico



UM DEDO DE PROSA

Promove o encontro de escritores com estudantes para uma conversa sobre literatura, aproximando criadores e leitores. Esta ação foi prestigiada pela Bolsa Fomento à Literatura pelo Ministério da Cultura. Participam desta edição os escritores: Eduardo Bacarin; Kelly Shimohiro E Dany Fran; Ligia Menezes Arruda Sokolowski e Mira Roxo; Marco Antonio Fabiani E Vinicius Lima.



UM AUTOR PELA CIDADE

O poeta paraense Paulo Nunes é convidado especial do Londrix para estar em Londrina durante o Festival, andando por diversas regiões da cidade e dialogando com escritores e historiadores londrinenses. A partir dessa vivência, será produzida uma obra constituída de poemas, contos, crônicas, narrativas, relato de viagem ou outras formas literárias, retratando sua experiência e impressões sobre a cidade.



VII MOSTRA LONDRIX VIDEO POEMA

Parceria de sucesso entre o Londrix e a RPC, a mostra pretende apresentar o discurso poético de uma maneira diferente, através dos vídeos, para mostrar que os poemas podem ser transmitidos de forma dinâmica, interagindo o conteúdo que está escrito, com o dito, visto e imaginado. A ação é voltada para artistas amadores ou profissionais, com poemas escritos originalmente em português.

