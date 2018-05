Saúde promove mutirão educativo no São Jorge

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Controle de Endemias, irá promover diversas ações na próxima segunda-feira (7). A primeira, das 8h30 às 14 horas, será um mutirão educativo de combate ao Aedes aegypti no bairro São Jorge, região norte da cidade.



O objetivo é reforçar as orientações de prevenção aos moradores dos bairros São Jorge e Nossa Senhora da Aparecida. Haverá entrega de sacos de lixo para armazenamento correto dos objetos que podem acumular água, podendo se tornar criadouros para o mosquitos, e distribuição de panfletos com orientações.



Segundo a educadora em Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Lucimara Vasconcelos, o São Jorge apresentou alto índice de infestação do Aedes (17.39%), de acordo com o último Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2018, divulgado no dia 26 de abril. “Por isso a importância de reforçar as orientações com a comunidade”, apontou.



No mesmo dia, das 9 às 11 horas, também no São Jorge, os alunos do projeto Viva a Vida vão participar de um mutirão de remoção mecânica de possíveis criadouros, no entorno da sede do projeto. “Vamos concluir um trabalho de limpeza e educação com os moradores, realizado desde outubro de 2017, em parceria com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). A intenção é que os moradores mantenham o bairro limpo, não joguem lixo em local inapropriado, para que não corram o risco de serem acometidos por doenças”, explicou.



Ainda no dia 7, o setor de endemias também estará participando de uma ação promovida pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Chefe Newton, na igreja católica Nossa Senhora de Guadalupe, onde a unidade estará fazendo a pesagem e verificação de carteirinha de vacinação das famílias cadastradas no Bolsa Família, condicionante para que os beneficiários continuem recebendo o benefício. A ação contará com a presença de um agente de endemias, que estará no local das 9 às 16 horas reforçando os cuidados com o lixo. Os profissionais da UBS estarão presentes também na terça-feira (8), na igreja. Nos dois dias, as ações serão das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.



Exposição – A Secretaria de Saúde realiza ainda, de 7 a 11 de maio, das 8h30 às 14 horas, uma exposição de endemias no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cispemar), localizado na Travessa Goiânia, 152. Serão levados o larvário do Aedes aegypti, que contém as fases do mosquito, além do bicho barbeiro, causador da doença de chagas, o caramujo africano, que pode ocasionar doenças como meningite, o caramujo da esquistossomose e o escorpião.



Também haverá materiais lúdicos, que simbolizam criadouros, e a população receberá informações sobre a leishmaniose. “O objetivo é orientar os servidores e usuários do serviço, sobre os cuidados para evitar as doenças. Todos os anos fazemos este trabalho no Cismepar e o interessante é que atingimos pessoas de diversos municípios da região, não só de Londrina”, destacou Lucimara.

N.Com