Casa da Mulher está com inscrições abertas para o Curso de Orientação Jurídica

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por intermédio da Casa da Mulher - Centro de Formação e Ações Integradas, em parceria com a Universidade Norte do Paraná (Unopar), oferece curso gratuito de orientação jurídica sobre direito da família. Será no dia 9 de maio, às 10h, no Núcleo de Prática Jurídica da Unopar, Unidade Catuaí, localizada na Rod. Celso Garcia Cid, Km 377 - PR 445.



O curso deve abordar assuntos relacionados ao direito da família, como pensão, divórcio e guarda de crianças, e será ministrado na própria Universidade com coordenação da professora Andressa Tanferri, e apoio da coordenadora acadêmica Fabiana Cristina Teodoro.



As vagas são limitadas e inscrições devem ser realizadas pelo telefone, da Casa da Mulher, 3378-0111. As vagas são destinadas, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos e em situação de vulnerabilidade social e econômica.



Casa da Mulher - É um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O local busca realizar atividades formativas, preventivas e profissionalizantes, possibilitando uma fonte alternativa de renda para as participantes. A Casa da Mulher funciona na Rua Valparaíso, 189, esquina com a Avenida Higienópolis.

