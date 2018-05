Escolas municipais participam da “Semana da Família”

A partir de segunda-feira (7) cerca de 15 unidades escolares e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) promovem diversas atividades recreativas entre pais e filhos, durante mais uma edição da “Semana da Família”. O objetivo é proporcionar um momento compartilhado de lazer entre eles, e melhorar a relação das famílias com as escolas. Cada unidade desenvolverá uma programação diferente, durante toda a semana com oficinas, brincadeiras, palestras, gincanas e palestras.



Uma das instituições envolvidas na iniciativa é a Escola Municipal Prof. Moacyr Teixeira, que realizará na segunda-feira, uma palestra sobre educação sexual para pais e filhos do 5º ano da unidade. Durante a terça (8) e quinta-feira(10) haverá oficinas de pinturas e jogos, e uma reunião entre professores e familiares. Na quarta-feira(9) acontece uma apresentação de hip hop, e na sexta-feira(11) haverá um resgate de todas as atividades da semana e produção de lembrancinhas para os familiares. Segundo a professora da unidade, Cristiane Evaristo, a semana é uma forma de proporcionar um momento descontraído e aproximar as famílias da rotina da criança na escola. No sábado haverá um café da manhã e show de prêmios para as mães e familiares. Ela aponta que os 726 alunos, do P4 ao 5º ano devem participar da programação. A escola fica na Rua Luiz Brugin, número 775, C. H.Maria Cecília.



A “Semana da Família” é realizada por várias outras unidades escolares ao longo do ano letivo, para fortalecer os relacionamentos entre os alunos, a família e a escola.



Semana de Quem Acolhe - Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) Antonieta Trindade, Valéria Veronesi e Vanderlaine Aparecida Rodrigues Ribeiro realizam, também de 7 a 11 de maio, a “Semana de Quem Acolhe”. Neste período os alunos podem convidar a família para diversas atividades promovidas nos CMEIs, com intenção de valorizar as pessoas responsáveis pelas crianças. O mesmo trabalho será feito em agosto, aproveitando as comemorações do Dia dos Pais.



A diretora do CMEI Antonieta Trindade, Vanessa Leite, informou que a programação da escola para a “Semana de Quem Acolhe” será durante a tarde, de terça-feira (8) a sexta-feira (11), das 16h15 às 17h15. Cada dia duas turmas diferentes devem receber a família em sala para atividades de pintura, contação de histórias, rodas de conversa e brincadeiras diversas. “A ideia é convidar quem cuida da criança, para aproximá-los da rotina dos alunos no CMEI, e aproveitar para tirar a ideia de que apenas pai ou mãe cuida, cedendo espaço para o aluno convidar quem ele quiser, como avó, tio ou até primos”, ressaltou.



O CMEI Antonieta Trindade fica no Jardim Alto da Boa Vista, Rua Salin Sahão, número 60. No local são atendidos 240 alunos dos níveis C1 ao P5.

N.Com