Átila fecha sexta-feira na frente em Londrina

Átila Abreu dominou a sexta-feira de treinos no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). A cidade do norte paranaense é o palco para a quarta etapa da temporada 2018 da Stock Car. O piloto da equipe Shell V-Power fez o melhor tempo em ambos os treinos livres, cujos resultados oficiais podem ser conferidos neste link.



Na primeira sessão, Átila tomou a ponta de Sérgio Jimenez no final e marcou 1min11s351; já no segundo treino, com a pista mais emborrachada, todos os pilotos baixaram suas marcas, e o sorocabano conseguiu novamente pontear a tabela de tempos ao registrar 1min10s636.



“Um bom dia de treinos", definiu Átila. Em Londrina é difícil achar o melhor equilíbrio do carro, e estamos buscando o acerto para a classificação. O carro é rápido em diferentes condições de pneus. Agora vamos colher as informações e ver o que podemos fazer amanhã. O balanço é positivo, mas todo mundo vem melhorando”, ressaltou.



Felipe Fraga foi o segundo colocado da sessão vespertina, apenas 65 milésimos de segundo atrás do líder. Lucas Foresti, que assim como Fraga defende a Cimed, ficou com o terceiro melhor tempo geral depois de ter liderado o primeiro grupo de pilotos que foi à pista.



Max Wilson, Julio Campos, Rafael Suzuki, Marcos Gomes, Galid Osman, Sérgio Jimenez e Ricardo Zonta fecharam os dez primeiros colocados. O líder do campeonato, Daniel Serra, ficou com o 16º tempo, apenas uma posição à frente de Cacá Bueno, o vice-líder.



O sábado (5) reserva a terceira sessão de treinos livres, às 9h40, com transmissão ao vivo no canal oficial da Stock Car no YouTube e no Facebook. O classificatório, de definição do grid de largada, acontece às 13 horas, com transmissão ao vivo no SporTV3 – a transmissão se inicia às 12h45.

Vipcomm Assessoria de Imprensa e Conteúdo