Musa do Grêmio, Stefanie Barbosa diz que Luan ainda está aquém de Jardel e Renato Gaúcho

A modelo Stefanie Barbosa, considerada a "Musa do Grêmio" e apelidada de "Beleza Sobrenatural" em Porto Alegre, comentou o fato do atacante Luan ter chego aos 64 gols com a camisa do Tricolor em 231 jogos e assim encostar nos números de Jardel e Renato Gaúcho, que marcaram 65 e 74 gols, respectivamente.

"Não tem como fazer comparações. O Renato Gaúcho é um ídolo histórico para o clube e vem fazendo um belo trabalho como técnico. Nos ganhou ainda mais pela recusa para ser treinador do Flamengo, time que ele também foi ídolo e sempre vem com propostas pesadas. Nós torcedores chegamos a temer sua saída e acredito que o amor pelo Grêmio o manteve. Jardel foi um grande craque internacional, goleador nato. Agora são outros tempos, ainda falta para o Luan chegar ao nome desses dois", afirma a ex-estudante de Biologia e que atualmente estuda Direito na Fadergs, em Porto Alegre.

Dona de um corpo escultural com 96cm de bumbum, 80cm de busto, 70cm de cintura e 57cm de coxa distribuídos por 62kg e 1,64m de altura, Stefanie Barbosa diz que não ama treinar: "Malho por necessidade (risos)".

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar