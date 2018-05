Bailarina do Ding Dong, Nanny Azevedo revela que não pode beber nada além de água e chá

Nanny Azevedo, que dançou no Legendários por 4 anos e é a nova bailarina do famoso quadro Ding Dong no Domingão do Faustão, detalha a sua dieta e revela que não pode beber nada além de água e chá.

"Minha dieta é baseada em uma quantidade maior de proteína e menor de carboidrato. Posso misturar vegetais e gordura boa como castanha, ovo e pasta de amendoim. Só aumento o índice de carboidrato em um dia que ensaio muito ou treino muito pesado", conta a morena de 29 anos.

A bailarina e modelo que tem mais de 400 mil seguidores no Instagram também explica o que faz quando quer perder mais gordura: "Não bebo refrigerante e suco, só água e chá. Consumo muito chá de ervas naturais, mas quando quero secar mais uso uma mistura de chá de cavalinha, hibisco e chá verde com gengibre e canela. Aí faço pelo menos um litro e meio. A mistura destes três chás se torna um diurético natural e isso auxilia muito no processo de perder peso pois tira a retenção líquida".

MF Press Global